Bir defilede transparan kıyafetiyle podyumda manken olarak yürüyen Hatice, kalçasını açarak geceye damga vurmuştu. Hatice hakkında iki dava açılırken, Hatice'yi podyuma çıkaran Muammer Ketenci de "Bu hareketi yapacağından haberim yoktu" demişti. Hatice ise, "Ketenci'nin haberi vardı" sözleriyle polemiği sürdürmüştü.





"ADIMI ANMA DİYORSUN AMA..."

Hatice ile Muammer Ketenci arasında sular durulmuyor. Muammer Ketenci, Hatice'nin seslendirdiği şarkı eşliğinde dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hatice'den ise o paylaşıma yanıt gecikmedi. Hatice de Muammer Ketenci'nin dans ettiği o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Benden bir şey kaçmaz. Adımı anma diyorsun, şarkımla oynuyorsun" ifadelerini kullandı.

İşte o anlar: