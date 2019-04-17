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Bu çok konuşulan defilenin ardından Hatice'nin yakın arkadaşı ve modacı Muammer Ketenci, "Hatice kıyafeti açmak istediği söyledi, 'Seni öldürürüm, sakın' dedim. Hatice'ye asla izin vermedim. Ben resmen kullanıldım. Yazıklar olsun. Hatice'nin yaptığı üçkağıtçılık. Elbiseye 20 bin TL veren oldu. Sezon sonu satarım dedi. Hatice'yi bir daha asla defileye çıkarmam. Benim iki tane evladım var. Senin çocuğun yok" ifadelerini kullanmıştı.