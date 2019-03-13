Bir defilede transparan kıyafetiyle podyumda manken olarak yürüyen Hatice, kalçasını açarak geceye damga vurdu. 40 yaşındaki şarkıcı Hatice, izleyenleri şoke etti. Ünlü şarkıcı o anları sosyal medya hesabından, "Podyum neymiş! Dünyayı getirin, tozunu attırayım!" notunu düştü.
Hafta başından beri magazin basını ve sosyal medyada konuşulan olayla ilgili, Hatice'yi defilesinde podyuma çıkaran Muammer Ketenci sessizliğini 2. Sayfa programına bozdu.
Ünlü modacı, "Ben o an orada değildim. O hareketi yapacağından haberim yoktu. Kafamdan vurulmuşa döndüm. O günden beri rahatsızım. Hatice'yi provaya geldiğinde uyardım. Provaya geldiğinde Hatice'yi ikaz ettim kaç kere çünkü transparan bir elbiseydi. Elbiseler oynanıldığı anda Hatice'nin neler yapacağını biliyorsunuz o zıpır bir kız. O da bana 'Muammer sen merak etme' dedi. Bunu gördükten sonra kafamdan vurulmuşa döndüm. Hatice bunu yapmak istiyorsa ne kadar söylesem de dinlemeyeceğini bilmem lazımdı. Hatice'ye niye böyle yaptığını sordum. "Ben de podyumda ne yaptığımı bilemedim" dedi. Böyle olaylar olduğu için pişmanım. Dünden beri insanlar Hatice'nin giydiği elbiseyle fotoğraf çektirmeye geliyor. Elbiseyi Hatice'ye vereceğim çıktığı programlarda giysin." ifadelerini kullandı.
Defilede podyuma çıkan mankenlerden Tuğçe Aral da konuyla ilgili açıklama yaptı.
Aral, "Biz cumartesi provada beraberdik. O gün söyledi zaten defilede böyle bir şey yapacağını 'yapma' dedik, şaka zannettik ama yaptı" dedi.
Hareketinden dolayı büyük tepki toplayan Hatice kendisine gelen mesajlara isyan etti ve şunları söyledi:
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