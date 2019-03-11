Hatice kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Son dönemlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça bahsettiren şarkıcı Hatice bu kez, katıldığı bir defilede olay oldu. Muammer Ketenci'nin defilesinde manken olarak podyuma çıkan Hatice, yürüdüğü esnada birden arkasını dönerek elbisesinin kuyruğunu kaldırdı ve iç çamaşırı giymediği kalçasını gösterdi.

HATİCE KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hatice Çarpar veya tanınan adıyla Hatice (d. 6 Aralık 1978, İzmir, Narlıdere),Türk şarkıcı.

6 Aralık 1978'de İzmir'in Narlıdere ilçesinde doğdu. Müziğe düşkün olan ailesi henüz küçük yaşta iken bu konudaki yeteneğini keşfederek, bu yeteneği üzerine eğilmesi için teşvik ettiler. Aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek başladığı müzik hayatına İner misin Çıkar mısın? isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce devam etme şansını yakaladı.

ATV televizyonundan gelen sunuculuk teklifi ile bir süre Çürük Elma programını sunduktan sonra müziğe olan ilgisinin daha agir basması sonucunda Eyüpsultan Musiki Cemiyeti ’ne kayıt oldu ve Nejat Yertut’tan ders aldı. Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu’na devam ederek müzik üzerine akademik kariyerinin yeterince olgunlastigi kanisina vardiktan sonra profesyonel çalismalara basladı.

1990'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan sanatçı Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı parçalarla hit oldu. Sanatçının kendisi gibi şarkıcı ilk eşi Güney Aydan 2003'te vefat etmiştir.

Albümleri

Vol1 - 1999

Vol2 - 2000

Vol3 - 2001

Bitaneme - 2005

Canımın Ötesi - 2006

Tenin Tenime - 2008

Pardon - 2010

Çok Uzadı Bu Ayrılık - 2012