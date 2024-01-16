Hava subayı Madison Marsh güzellik kraliçesi oldu
2024 Miss ABD Güzellik Yarışması'nda bir ilke imza atıldı. ABD Hava Kuvvetleri subayı Madison Marsh, ABD kraliçesi seçildi
2024 Miss ABD Güzellik Yarışması'nda bir ilk yaşandı. ABD Hava Kuvvetleri subayı Madison Marsh, 2024'ün ABD kraliçesi seçildi.
Ülke tarihinde ilk kez orduda aktif görev yapan bir askerin güzellik kraliçesi seçildi.
Mesleği nedeniyle tüm gözler; Madison Marsh'a çevrildi. Yarışmada Colorado eyaletini temsil eden 22 yaşındaki Marsh, ABD Hava Kuvvetleri'nde asteğmen olarak görev yapıyor.
"HER ŞEYİ BAŞARABİLİRSİNİZ"
Madison Marsh, yarışmanın ardından verdiği röportajda; "Her şeyi başarabilirsiniz. Gökyüzü sınır değil ve sizi durduran tek kişi sizsiniz" diye açıklama yaptı.
Küçük bir kasabadan geldiğini ve güzellik yarışmalarının aslında kendi dünyasının bir parçası olmadığını söyleyen Madison Marsh, yine de yarışmaya katılabildiğini ve bununla da kalmayıp kazandığının altını çizdi ve "Herkes hayatta kafasına koyduğu şeyi başarabilir" mesajını verdi.
"KLİŞELERİ YIKABİLEN KADINLARI TEMSİL EDEBİLDİĞİM İÇİN HEYECANLIYIM"
Madison Marsh, Hava Kuvvetleri Akademisi'nden kısa süre önce mezun oldu. Marsh, kraliçelik tacını takarken; "Her iki alanda da klişeleri yıkabilen kadınları temsil edebildiğim için çok heyecanlıyım" dedi.
ABD Hava Kuvvetleri, sosyal medyada yayımladığı mesajda "Az önce Miss ABD 2024 tacını takan Airman'ımız 2. Teğmen Madison Marsh'ı, nam-ı diğer Miss Colorado'yu tebrik ediyoruz! Marsh bu ünvanı kazanan ilk aktif görevdeki askerdir" denildi.
Madison Marsh, orduda görev yapan kadınlarla ilgili önyargıları yıkmak istediğini söylüyor.
2024 Miss ABD yarışmasında her biri Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerini ve Kolombiya Bölgesini temsil eden 51 yarışmacı vardı. 11 yarı finalist, fitness podyum yürüyüşü "sıcak gündem konuları" tartışması, gece elbisesi sunumu ve yetenek gösterisinden oluşan dört turda yarıştı.
Beş finalist Miss ABD olurlarsa hedeflerini ve hayallerini de final yarışında jüri ve izleyicilerle paylaştılar. Yarışmanın sunucusu Pete Hegseth, Madison Marsh'ın eğitimini ve başarılarla dolu geçmişini sahneden okudu: Tüm bunlara ek olarak Ulusal Truman Bursiyeri, iki kez Ulusal Astronot bursiyeri, Hava Kuvvetleri'nde sekiz kez Dekanlar Listesine, üç kez Müfettişler Listesine girmek, sertifikalı özel pilotluk, tekvandoda siyah kuşak ve Harvard'dan kamu politikası alanında mezuniyet.
Madison Marsh, ilk kez 16 yaşında uçmaya başladığını, ABD Hava Kuvvetleri'nde hizmet etme fikrine o günlerden beri kapıldığını söyledi.
Fotoğraflar: Instagram, Mega