Hava subayı Madison Marsh güzellik kraliçesi oldu

2024 Miss ABD Güzellik Yarışması'nda bir ilk yaşandı. ABD Hava Kuvvetleri subayı Madison Marsh, 2024'ün ABD kraliçesi seçildi. Ülke tarihinde ilk kez orduda aktif görev yapan bir askerin güzellik kraliçesi seçildi.

Mesleği nedeniyle tüm gözler; Madison Marsh'a çevrildi. Yarışmada Colorado eyaletini temsil eden 22 yaşındaki Marsh, ABD Hava Kuvvetleri'nde asteğmen olarak görev yapıyor.

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"HER ŞEYİ BAŞARABİLİRSİNİZ"

Madison Marsh, yarışmanın ardından verdiği röportajda; "Her şeyi başarabilirsiniz. Gökyüzü sınır değil ve sizi durduran tek kişi sizsiniz" diye açıklama yaptı.

Küçük bir kasabadan geldiğini ve güzellik yarışmalarının aslında kendi dünyasının bir parçası olmadığını söyleyen Madison Marsh, yine de yarışmaya katılabildiğini ve bununla da kalmayıp kazandığının altını çizdi ve "Herkes hayatta kafasına koyduğu şeyi başarabilir" mesajını verdi.