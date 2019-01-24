Mustafa Uc'un haberine göre Pegasus Hava Yolları'na ait PC3110 sefer sayılı yolcu uçağı, sabah 09.30'da İzmir-Elazığ seferini yapmak üzere Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Boeing tipi yolcu uçağına havalandıktan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti.

Yıldırımın uçağın motor bölümüne isabet ettiği öğrenildi. Olay sırasında uçaktaki yolcular büyük panik yaşadı. Olayın hemen ardından uçak geri dönerek Adnan Menderes Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Uçakta yaşanan paniği yolculardan Yunus Emre Emiroğlu şu sözlerle anlattı:



"Sabah 09.20'de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Elazığ'a gitmek için uçağa bindim. Hava kapalı ve yağışlıydı. Kalktıktan bir süre sonra gökyüzünde gürültüyle beraber bir anda ışık saçtı. Çok korktuk, panikledik. Olayı anlamak için sorduğumuzda yıldırımın uçağa isabet ettiğini öğrendik. Tekrar acil iniş yapacağımızı söylediler. Bayağı korktuk. İnmemiz yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Çok şükür panik ve korkunun dışında kimseye bir şey olmadı."