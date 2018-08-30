Olay yeri inceleme ekibi evin mutfağından yemek numuneler aldı. Ölen çocuğun evinin hemen altındaki işyerinin bir deposu vardı. Haşere ve böceklerden korunmak için ilaçlanan yer de burasıydı. Olay yeri inceleme ekibi burada “fumigasyon” denilen ilaçlama işlemi sırasında bırakılan bir “Phostoxin” tableti buldu. Bu arada ölen kız çocuğuna her otopside yapıldığı üzere iç ve dış muayene yapıldı. Dış muayenede şüpheli bulgu yoktu. Uzmanlar ölen çocuğun iç organlarında örnekler alıp toksikolojik inceleme yaptığında ölüm sebebine dair ciddi bir bulguya rastladılar. “Phostoxin” tableti üzerinde, Alüminyum Fosfit çıkmıştı. Yani 13 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünün sebebi de fosfit gazıydı.

Anne ve babası eve girdiklerinde 13 yaşındaki kız çocuğunu baygın halde buldu. Panikle çocuklarını baygın halde hastaneye getiren ebeveynlerinin ilk şüphesi, çocuklarının mutfak gazının açık kalması sonucu zehirlendiği yönündeydi. Çocuk hastaneye getirildiğinde, kalp tepe atımı yavaşlamıştı. Solunumu yoktu. Kalbine yapılan şok müdahalesi de dahil hakimlerin yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen, çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun hayatını neden kaybettiği ilk aşamada anlaşılamadı. Çünkü mutfakta gaz kaçağı yoktu. Bu yüzden kanında da karbon monoksit zehirlenmesine dair iz yoktu.

13 yaşındaki kız çocuğunun sıra dışı ölümünü anlatan bu öykü 3 adli bilimler uzmanının araştırması sonunda hazırladıkları bilimsel makaleye konu oldu. Makale, Karadeniz Teknik üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü’nden Doç. Dr. Hülya Karadeniz ile Adli Tıp kurumu uzmanları Halil Boz ve Hüseyin Çetin Ketenci imzasını taşıyor. Adli Bilimler alanında uluslararası kabul gören Adli Tıp Bülteni’nde yayımlanan makale “Sıra dışı bir kaza ile meydana gelen ve ölümle sonuçlanan Alüminyum Fosfit zehirlenmesi: Olgu sunumu” başlığı taşıyor.

"BU TİP ZEHİRLENMENİN HASTANEDE TESPİTİ ZOR"

Araştırmayı yapan isimlerden Doç. Dr. Hülya Karadeniz yaptıkları araştırmayı anlatırken fosfit nedeniyle yaşanabilecek risk ve tedbirleri de anlattı:

"Türkiye’de Alüminyum Fosfit’e, insanların erişimi internet üzerinden ve doğrudan satış yöntemiyle çok kolay. Ancak buna bağlı zehirlenme ya da intihar vakalarının çok az olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta ölüm vakası çok az yaşanıyor ama Alümünyum Fosfit kullanımının 13 yaşındaki kız çocuğunun ölümündeki gibi yarattığı riskler var. Yaşadığı evin altındaki depoda gerekli tedbirler alınmadan yapılan alimünyüm fosfit kullanımına bağlı olarak bir çocuk öldü. Bu ilaçlamayı yapanların, daha dikkatli olması, satın alanların ve kullananların ciddi bir eğitimden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tip zehirlenme vakalarını hastanedeki acil müdahaleler sırasında tespit etmek çok zor. Bu tip maddeleri satanlara ya da gıda depolarında bunları uygulayanlara mutlaka zorunlu eğitim verilmeli. Bu durumda koruyucu tedbirler tamamlanmış olacaktır.”