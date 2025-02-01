'Havhavhav' adlı şarkı CİMER'e şikâyet edildi

2024 Aralık'ta Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı' olan Era7capone ft. Batuflex iş birliğiyle üretilen 'Cıstak'ın sözlerine; "Kadın bedeni aşağılanıyor, para ve marka en fiyakalı şey gösteriliyor" merkezli tepki yağmıştı.

2024'ün son ayında gösterilen bu tepkiden sonra, 2025'in ilk ayında da benzer bir durum yaşandı. Lvbel C5'in 'HavHavHav' adlı şarkısı müzik dinleme platformu olan Spotify'ın 'En İyi 50' listesinin ilk sırasına çıkması tartışmalara neden oldu. Şarkının gençlere kötü örnek olduğu belirtilerek CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) şikâyet edenler, şarkının yayından kaldırılmasını talep etti. REKLAM