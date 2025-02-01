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        Haberler Magazin 'Havhavhav' adlı şarkı CİMER'e şikâyet edildi - Magazin haberleri

        'Havhavhav' adlı şarkı CİMER'e şikâyet edildi

        'Havhavhav' adlı şarkı, gençlere kötü örnek olunduğu gerekçesiyle CİMER'e şikâyet edildi. Şikâyet edenler, şarkının yayından kaldırılmasını talep etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 19:27 Güncelleme: 01.02.2025 - 19:38
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        CİMER'e şikâyet edilen şarkı
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        2024 Aralık'ta Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı' olan Era7capone ft. Batuflex iş birliğiyle üretilen 'Cıstak'ın sözlerine; "Kadın bedeni aşağılanıyor, para ve marka en fiyakalı şey gösteriliyor" merkezli tepki yağmıştı.

        2024'ün son ayında gösterilen bu tepkiden sonra, 2025'in ilk ayında da benzer bir durum yaşandı. Lvbel C5'in 'HavHavHav' adlı şarkısı müzik dinleme platformu olan Spotify'ın 'En İyi 50' listesinin ilk sırasına çıkması tartışmalara neden oldu. Şarkının gençlere kötü örnek olduğu belirtilerek CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) şikâyet edenler, şarkının yayından kaldırılmasını talep etti.

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        #HavHavHav
        #Lvbel C5
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