2019 Ramazan ayına girmemizle vatandaşlar orucu neler bozar neler bozmaz diye araştırmak için kolları sıvadı. Araştırılan bir diğer soru da havuza girmek orucu bozar mı? Bu soruların yanıtlarını da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı resmi sayfasında yanıtladı. İşte cevap...

HAVUZA GİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan su kaçırmamak kaydıyla denize girmekle oruç bozulmaz. Fakat denize giren kimse, yüzme esnasında gelen dalgalar karşısında veya başka bir şekilde su yutabilir. Bu itibarla oruçlu iken denize girmekten kaçınmak daha ihtiyatlıdır.