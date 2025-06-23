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        Haberler Magazin Hayal Köseoğlu, 10 yıldır bu hastalıkla yaşıyorum - Magazin haberleri

        Hayal Köseoğlu, 10 yıldır bu hastalıkla yaşıyorum

        Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete ile mücadele ettiğini açıkladı. Takipçilerine deneyimlerini aktararak yardımcı olmak istediğini belirten Köseoğlu; "Hastalığı, 10 üzerinden 3 - 4 seviyesine indirdim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 20:23 Güncelleme: 23.06.2025 - 20:37
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        "10 yıldır bu hastalıkla yaşıyorum"
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        Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla, 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Anksiyete rahatsızlıklarıyla mücadele ettiğini açıkladı. Takipçileriyle kendi deneyimlerini paylaşmak istediğini ve yardım etmek istediğini söyledi.

        Hayal Köseoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Arkadaşlar, 10 senedir Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene, artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı OKB uzmanlarına harcadım. Hastalığı, 10 üzerinden 10 seviyesinden 3 - 4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Hâlâ önümde uzun bir yol var ama herkes maalesef benim kadar şanslı değil. Özellikle OKB konusunda yeterince Türkçe kaynak bulunmuyor."

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        Sözlerine, takipçilerine destek olmak istediğini belirterek devam eden Hayal Köseoğlu, şunları söyledi; "Sorularınız varsa, kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu asla terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim."

        Fotoğraflar: Instagram

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