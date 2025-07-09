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        Haberler Magazin Hayal Köseoğlu'ndan aşk dolu tatil paylaşımı - Magazin haberleri

        Hayal Köseoğlu'ndan aşk dolu tatil paylaşımı

        Hayal Köseoğlu, sevgilisi Ersoy Nezir Çınarlı ile çıktığı tatilden fotoğraflar paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 19:41 Güncelleme: 09.07.2025 - 19:41
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        Aşk dolu tatil paylaşımı
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        Oyuncu Hayal Köseoğlu, meslektaşı olan sevgilisi Ersoy Nezir Çınarlı ile tatiline devam ediyor.

        Yaz sezonunu birlikte değerlendiren çift, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

        Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından tatillerine dair fotoğraflar paylaştı.

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        Denizde ve güneşlenirken arkadaşlarıyla çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Hayal Köseoğlu, sevgilisiyle de poz verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Hayal Köseoğlu
        #Ersoy Nezir Çınarlı
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