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Tarlada pamuk ekiyorum diye devletten destek aldılar
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Hayali pamukla 5.7 milyon liralık vurgun

Antalya'da bir kooperatifin eski yöneticileri ve üyelerine düzenlenen operasyonda hayali vurgunun boyutu ortaya çıktı. İddialara göre, şüpheliler 3 yılda 3.5 milyon ton hayali pamuk satın aldı ve 5 milyon 760 bin liralık vurgun yaptı.

04.08.2018 - 18:04 | Güncelleme:

Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafta önce Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin eski yöneticilerine operasyon düzenledi. Bu, bir ay içinde düzenlenen ikinci operasyondu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 31 kişiden 28'i tutuklandı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre soruşturmanın ardından ortaya çıkan vurgunun boyutu ise şaşırttı.

İŞTE VURGUN YÖNTEMİ

Polisin aylarca yaptığı incelemede, hayali pamuk vurgununun detaylarını ortaya çıkardı. Polisin elde ettiği delillere göre 2014 ile 2016 yılları arasında 3 yıl yönetimde kalan şüphelilerin 3.5 milyon ton 'hayali pamuk' aldığı belirlendi. İddialara göre bazı kooperatif üyeleri "Tarlada pamuk ekiyorum" diye devletten destekleme aldı. Ardından ekilmeyen 'hayali pamuk' kooperatife satılarak para alındı. 3.5 milyon ton hayali pamuk alımına 5 milyon 760 bin lira para ödendi. Bu paralar yöneticiler, çalışanlar ve üyeler arasında bölüşüldü.

 

 

 

 

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