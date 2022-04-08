'Hayalimdeki Şapka Atölyesi' Arter'de

Her yaştan katılımcının yaratıcı süreçleri deneyimlemelerini amaçlayan Arter Öğrenme Programı’nın sergiler etrafında şekillenen etkinlikleri, hem çevrimiçi hem de fiziksel ortamda düzenleniyor. Ziyaretçilerini gerekli sağlık önlemleriyle ağırlayan Arter’de, yetişkin katılımcılar için sanatçı Güneş Terkol yürütücülüğünde düzenlenen Perşembe Atölyeleri de yeniden başlıyor. Eserler üzerine bir sohbetle başlayan atölye çalışmaları, çeşitli üretim yöntemleri ve malzemelerin sunduğu imkânların araştırılmasıyla devam ediyor.

14 Nisan 2022 Perşembe günü saat 14:00’te Arter’de gerçekleşecek “Hayalimdeki Şapka Atölyesi”nin içeriği, Anni Rapinoja’nın OyunBu sergisi kapsamında sergilenen Bayan Yeryüzü’nün Şapkası başlıklı eserinden yola çıkıyor. Ana malzemesi kamış olan bu şapkayı merkezine alan atölye çalışması, insan ile doğa arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Atölye kapsamında, Arter’de devam eden OyunBu sergisini gezen ve şehir hayatında doğa farkındalığı üzerine sohbet eden katılımcılar, ardından kendi şapkalarını tasarlayacaklar.

28 Nisan 2022 Perşembe günü 14:00’te Arter’de gerçekleşecek “Özgün Baskı Atölyesi”nin içeriği ise Karl Horst Hödicke’nin OyunBu sergisi kapsamında sergilenen Fil Nerede başlıklı eserinden yola çıkıyor. Hödicke’nin izleyiciyi resimde gizlenen figürleri ve nesneleri bulmaya davet eden yapıtından esinlenen atölye kapsamında OyunBu sergisini gezen katılımcılar, ardından linol baskı çalışması gerçekleştirecekler. Baskı kalıplarını hazırlarken resimlerde gizlenen figürleri ve nesneleri hayal ederek yeniden üretecekler.

Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyelerin biletleri Arter’den temin edilebilir; 0212 708 58 01 numaralı telefondan veya biletler@arter.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırılabilir.