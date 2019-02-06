Mustafa Uc'un haberine göre Elazığ'da yaşayan işadamı Mehmet Güleç, engelli çocuğunun yaşadığı sorunlardan yola çıkarak kendini engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye adadı. Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma Vakfı kuran Güleç, bedensel engellileri de unutmadı. Otomotiv sektöründe hizmet veren Mehmet Güleç, AB ve KOSGEB desteklerinden de faydalanarak engel durumlarına göre farklı tasarımlı 15 tekerlekli sandalye üretip hediye etti. Son olarak ustasının yardımıyla bedensel engelli bir vatandaş için kimseye ihtiyaç duymadan kullanabileceği bir tekerlekli sandalye yaptı. 2 bin 500 liraya mal olan sandalyeyi yakında sahibine hediye edecek. Güleç, engelsi̇z bi̇r dünya i̇çi̇n çalışmalarını sürdüreceği̇ni̇ i̇fade etti̇.

Güleç, "Engellerin eksikliklerini, engellilerin sıkıntılarını, engellilerin dertlerini bildiğimiz için onlara nasıl faydalı olabiliriz, onların engelleri, hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz diye çeşitli projeler yaptık zaman içerisinde. Son olarak yaptığımız tekerlekli sandalyede zeminden, yerden alarak tekerlekli sandalyenin üzerine kendi imkânlarıyla, hiç kimsenin yardımı olmadan transfer etmesini sağladık" dedi.