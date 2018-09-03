Evi ve arabası icralık oldu, işini bıraktı

Dört yıl önce İstanbul'dan Antalya'ya taşınan bilgisayar uzmanı 2 çocuk babası Enis Ömer Huylu, taşındıktan hemen sonra bir polis memurunun evine gelip kimliğini sormasıyla hayatının şokunu yaşadı. Cüzdanını ve çantasını inceleyen Huylu, kimliğini göremeyince polise kimlik yerine ehliyetini verdi. DHA'nın haberine göre, ehliyeti inceleyen polis, Huylu'nun kimliğinin ve ehliyetinin E.Ö. adlı kişi tarafından kopyalandığını söyledi. Polis merkezine giderek ifade veren Huylu, polislerin kendisine gösterdiği ehliyet fotokopisinde fotoğrafı dışındaki tüm bilgilerin birebir aynı olduğunu gördü. E.Ö. hakkında şikayetçi olan Enis Huylu, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

ÇEKLER, SENETLER, BORÇLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Kısa süre sonra posta yoluyla gelen tebligatlarla şok üstüne şok yaşayan Huylu, hiç tanımadığı kişilere senetle borçlandığını, karşılıksız çeklerle alışverişler yaptığını ve 3 farklı GSM operatöründen 60'a yakın cep telefonu alıp sattığını ancak bunların faturalarını ödemediğini öğrendi. Kimliğini kopyalayan E.Ö.'nün bu olayları gerçekleştirdiğini tahmin eden Huylu, savcılığa ikinci kez giderek şikayetini yineledi.

'HAYATINDA DEĞİŞİKLİK OLUYOR MU?' SORUSU

Borçlara itiraz edip olayı adliyeye taşıyan Huylu, mahkeme süreci devam ederken maaşına gelen hacizle bir de maddi sıkıntıya girdi. Eşinin ve çocuklarının ihtiyacını karşılayamayacak duruma gelen Huylu, hacizden kurtulmak için işinden ayrılıp gece bekçiliği yapmaya başladı. E.Ö.'nün telefonla arayıp, 'Hayatında hiç değişiklik oluyor mu?' diye sorduğunu da anlatan Enis Ömer Huylu, "Bu şahıs benim her şeyimi kopyalamış. Adresimi telefon numaralarımı ailemi her şeyimi biliyor. Bu nasıl bir dolandırıcılıktır? Nereden ulaştı bu kadar bilgiye? Beni telefonla arayıp 'Hayatında değişiklik oluyor mu?' diyecek kadar da cesaretli" dedi.

EVİ VE ARABASI İCRALIK OLDU, İŞİNİ BIRAKTI

Telefonla aranmasının ardından hayatında büyük bir değişim daha yaşayan Enis Ömer Huylu, Antalya'nın Elmalı ilçesinden gelen yeni bir tebligatla yaklaşık 30 bin TL'lik borcu olduğunu öğrendi. Huylu, kendi adına E.Ö.'nün Elmalı'da düzenlediği 30 bin TL'lik senetle tarım ürünleri işi yaptığını ve senedin ödeme gününün geçmesi nedeniyle mahkemeye verildiğini öğrendi. Kısa sürede evi için 200 bin TL'lik, aracı için 30 bin TL'lik icra işlemi başlatılan Huylu, senedi kendisinin düzenlemediğini anlatıp itiraz ederek karşı dava açtı. Huylu, şimdilerde evinin ve aracının elinden alınmasının tedirginliğini yaşıyor.

Dava süreci devam ederken E.Ö.'nün Muğla'da 70 ayrı suçtan arandığı ve yakalanıp tutuklandığını öğrenen Huylu, kimliğinin ve üzerine atılan borçların aydınlığa çıkması için mücadele veriyor.

'KİMLİK BİLGİLERİMİ VE ADRESİMİ DEĞİŞTİRECEĞİM'

Kimlik bilgilerinin bir çetenin elinde olduğunu tahmin eden ve E.Ö. tutuklanmasına rağmen hala davalarla uğraştığını anlatan Huylu, "Bu şahıs tutuklandı ama benim evimin arabamın üzerinden icra kalkmadı. Mahkemelerle uğraşıyorum. İcralar kalktığı zaman evimi arabamı satıp adresimi değiştireceğim. Kimlik bilgilerimi değiştirmek için mahkemeye başvuracağım. Ancak hala kimlikle ilgili sorunlar yaşıyorum. Yetkililerden beni dinlemelerini ve sorunuma çözüm bulmalarını istiyorum" dedi.

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