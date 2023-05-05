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Hayley Atwell'dan Tom Cruise açıklaması: Platonik aşkın olağanüstü gücünü hissettim

Tom Cruise ile 'Görevimiz Tehlike 7'nin başrolünde yer alan Hayley Atwell, filmin çekimleri sırasında ünlü oyuncuyla yakınlaştığı ve aşk yaşadığı iddia edilmişti. Atwell, Cruise ile birliktelik yaşadığı yönündeki dedikodular hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu

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  • Hayley Atwell'dan Tom Cruise açıklaması: Platonik aşkın olağanüstü gücünü hissettim - Magazin haberleri

    Tom Cruise ve Hayley Atwell; çekimlerine 2020'de başladıkları, türlü çeşitli aksilikler nedeniyle planlanandan daha geç bitirilebilen 'Görevimiz Tehlike 7'de başrolü paylaştı.
  • Hayley Atwell'dan Tom Cruise açıklaması: Platonik aşkın olağanüstü gücünü hissettim - Magazin haberleri

    Filmin çekimlerinin başladığı ilk günlerden itibaren Tom Cruise ile Hayley Atwell'ın aralarında bir aşk doğduğu söylentileri ortaya atılmıştı. Ancak bu iddialara ne Cruise ne de Atwell, hiçbir yorumda bulunmamıştı. Hatta Hayley Atwell, sonradan Ned Wolfgang Kelly ile aşk yaşamaya başlamış ve ardından da nişanlanmıştı. 

    Hayley Atwell, Tom Cruise ile filmin çekimleri sırasında yakınlaştıkları yönündeki söylentiler hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. 
  • Hayley Atwell'dan Tom Cruise açıklaması: Platonik aşkın olağanüstü gücünü hissettim - Magazin haberleri

    "TOM CESARETLİ VE BİLGE BİRİ"

    Hayley Atwell, rol arkadaşı Tom Cruise hakkında "Cesaretli ve bilge" yorumunu yaptı. Ardından aralarında bir aşk yaşanıp yaşanmadığı konusuna şu sözlerle noktayı koydu: Tom ile tanışmak bana platonik aşkın olağanüstü gücünü gösterdi.
  • Hayley Atwell'dan Tom Cruise açıklaması: Platonik aşkın olağanüstü gücünü hissettim - Magazin haberleri

    "PLATONİK AŞKIN OLAĞANÜSTÜ GÜCÜ"

    Hayley Atwell, kendisi ve Tom Cruise hakkında çıkan söylentilerden elbette haberi olduğunu belirtti. İngiliz oyuncu bu konuda da şunları söyledi: Eğer bu konuda endişelenirsem Tom ile konuşabileceğimi hissettim. Tom da bana 'İnsanlar ne söylemek isterlerse söylerler ama sen kim olduğunu biliyorsun, ben de kendimi biliyorum. Bu ortamda kendini güvende hissetmeni istiyorum' dedi.
  • Hayley Atwell'dan Tom Cruise açıklaması: Platonik aşkın olağanüstü gücünü hissettim - Magazin haberleri

    Hayley Atwell, daha sonra Tom Cruise ile ilgili duygularını da saklamadı. Oyuncu, rol arkadaşında insan olarak büyük bir cesaret ve çocuksu bir merak gördüğünü ifade etti. Atwell, bütün bunların içinde de bir bilgelik olduğunu sözlerine ekledi.
  • Hayley Atwell'dan Tom Cruise açıklaması: Platonik aşkın olağanüstü gücünü hissettim - Magazin haberleri

    "SETTEKİ HERKESİ SEVİYORUM"

    Hayley Atwell, Tom Cruise'un yanı sıra setteki diğer çalışanlara da sevgi duyduğunu ve bunun da sağlıklı bir duygu olduğunu sözlerine ekledi. Atwell, "Evet, özgürce setteki herkesi seviyorum diyebilirim" cümlesiyle sözlerini sürdürdü.
  • Hayley Atwell'dan Tom Cruise açıklaması: Platonik aşkın olağanüstü gücünü hissettim - Magazin haberleri

    "PLATONİK AŞKIN OLAĞANÜSTÜ GÜCÜYDÜ"

    Ama söylediğine göre Hayley Atwell'ın Tom Curise'a karşı duyguları diğerlerine karşı hissettiklerinden biraz daha farklıydı: Hissettiğim şey, bazen yeteri kadar önem verilmeyen platonik aşkın olağanüstü gücüydü.

    Fotoğraflar: AP, Splash News, Avalon

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