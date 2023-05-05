"PLATONİK AŞKIN OLAĞANÜSTÜ GÜCÜ"

Hayley Atwell, kendisi ve Tom Cruise hakkında çıkan söylentilerden elbette haberi olduğunu belirtti. İngiliz oyuncu bu konuda da şunları söyledi: Eğer bu konuda endişelenirsem Tom ile konuşabileceğimi hissettim. Tom da bana 'İnsanlar ne söylemek isterlerse söylerler ama sen kim olduğunu biliyorsun, ben de kendimi biliyorum. Bu ortamda kendini güvende hissetmeni istiyorum' dedi.