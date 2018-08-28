Ahmet Arıman, Kim Milyoner Olmak İster, Hayta İsmail,
Televizyon
Haberler > Televizyon > Hayta İsmail lakaplı Ahmet Arıman'ın Kim 500 Bin İster yarışmasında bilemediği soru - Magazin haber

Hayta İsmail lakaplı Ahmet Arıman, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 30 bin lira kazandı

Hababam Sınıfı film serisinin Hayta İsmail'i Ahmet Arıman dün gece 'Kim Milyoner Olmak İster' programında yarıştı. Seyircinin uzun süre alkışlayarak vefa gösterdiği emektar oyuncu, 60 bin liralık soruyu bilemeyince programdan 30 bin lira kazanarak ayrıldı. Hangi canlının günde 250 kez uykuya daldığı sorusu Hayta İsmail'e 30 bin lira kaybettirdi

28.08.2018 - 13:06 | Güncelleme:

Ertem Eğilmez'in Yeşilçam klasiği film serisi Hababam Sınıfı'nın emektar oyuncuları zaman zaman ölümü veya ekonomik sıkıntılarıyla gündeme geliyor. Bu kez Hababam'ın unutulmaz karakterlerinden birinin gülümseten haberi gündemde. Seride Hayta İsmail karakterine hayat veren Ahmet Arıman önceki gece yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında yarıştı.



Yarışmada usta oyuncuyu, Hababam Sınıfı'ndaki rol arkadaşları Tuncay Akça ve Teoman Ayık da yalnız bırakmadı. Yarışmada ilk sorularda iyi bir performans gösteren ünlü oyuncu 15 bin TL değerindeki baraj sorusunu geçmeyi başardı. 30 bin TL'lik soruyu da joker kullanarak cevaplayan Ahmet Arıman'a bir sonraki aşamada ise ilginç bir soru çıktı.

"Hangi canlının bir türü günde yaklaşık 250 kez tekrarlanan ve ortalama 1 dakika süren uykuya dalar?" sorusunda 'Kirpi, arı, karınca ve çekirge" şıkları arasında doğru yanıtı bulamayan usta oyuncu yarışmadan çekildi. Ahmet Arıman, yarışma sonunda 30 bin TL değerinde para ödülü kazandı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.