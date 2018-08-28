Ertem Eğilmez'in Yeşilçam klasiği film serisi Hababam Sınıfı'nın emektar oyuncuları zaman zaman ölümü veya ekonomik sıkıntılarıyla gündeme geliyor. Bu kez Hababam'ın unutulmaz karakterlerinden birinin gülümseten haberi gündemde. Seride Hayta İsmail karakterine hayat veren Ahmet Arıman önceki gece yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında yarıştı.

Yarışmada usta oyuncuyu, Hababam Sınıfı'ndaki rol arkadaşları Tuncay Akça ve Teoman Ayık da yalnız bırakmadı. Yarışmada ilk sorularda iyi bir performans gösteren ünlü oyuncu 15 bin TL değerindeki baraj sorusunu geçmeyi başardı. 30 bin TL'lik soruyu da joker kullanarak cevaplayan Ahmet Arıman'a bir sonraki aşamada ise ilginç bir soru çıktı.

"Hangi canlının bir türü günde yaklaşık 250 kez tekrarlanan ve ortalama 1 dakika süren uykuya dalar?" sorusunda 'Kirpi, arı, karınca ve çekirge" şıkları arasında doğru yanıtı bulamayan usta oyuncu yarışmadan çekildi. Ahmet Arıman, yarışma sonunda 30 bin TL değerinde para ödülü kazandı.

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