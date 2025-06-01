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        Hayvan otlatırken yılan ısırdı!

        Diyarbakır'da feci bir olay yaşandı. Kentte hayvan otlatırken yılan ısıran çoban Rıdvan Yılmaz hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 16:49 Güncelleme: 01.06.2025 - 16:54
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        Hayvan otlatırken yılan ısırdı!
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        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde hayvan otlatırken yılan ısıran çoban Rıdvan Yılmaz (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, önceki gün akşam saatlerinde Dicle ilçesi kırsal Taşağıl Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Rıdvan Yılmaz’ı yılan ısırdı.

        Köylüler, Yılmaz’ı hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Rıdvan Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        Yılmaz’ın cenazesi, otopsinin ardından Dicle ilçe merkezinde toprağa verildi.

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        #haberler
        #Diyarbakır
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