"Hayvanlar uyutuldu" iddiası! Hayvanseverler nöbette

Hayvanseverler adına konuşan Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Bursa Sorumlusu Zeynep Dimidoa, “Bugün, barınakta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı can dostlarımızın yanında olmak adına barınağın önünde bulunuyoruz. İçeri alınmıyoruz ne yazık ki. Bu çok can yakıcı bir şey. İçeride neler oluyor? Kaç tane canımız yok edildi, bilmiyoruz. Biz bunu bilmek zorundayız. Buradaki hayvansever arkadaşlarımız da akıbetlerini bilmek istiyor. Yetkililerden bu konuda çözüm üretmelerini ve bir açıklama yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.

"USULSÜZCE TOPLAMALAR YAPILIYOR"

Sahipsiz Hayvanlar Kanunu’nu bu şekilde kabul etmediklerini ifade eden Dimidoa, “Daha önce kısırlaştırıp yerinde yaşatmayı öngören 5199 sayılı kanun uygulanmadığı için popülasyon kontrolü gerçekleşmedi. Yapılması gereken sadece doğru bir şekilde uygulanması ve denetlenmesiyken, belediyelere topla ve yerine bırakma diyen bu yeni düzenlemeyle sistem tıkanmış ve tüm ülkede soykırıma dönüşmüştür. Agresif toplamaları durdurup gönüllülerle samimi bir şekilde iş birliğine gidilmesini talep ediyoruz. Usulsüzce toplamalar yapılıyor. Kanunda barınaklara alınması talep ediliyor. Barınaklarda yer yok, ne yapıyorsunuz? Bilmiyoruz. Biz sokak canlarının yanındayız, ölüme karşıyız, yaşamaları için mücadeleye devam edeceğiz. HAÇİKO Derneği olarak da tüm can dostlarımızın yanında olacağız. Bursa halkı olarak da tüm hayvansever arkadaşlarımızı bu konuda yanımızda olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.