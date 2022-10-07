Mevlit Kandili idrak edildi 0:00 / 0:00

AA

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Üsküdar Valide-i Cedid, Fatih, Eyüp Sultan, Süleymaniye ve Büyük Çamlıca'nın da aralarında bulunduğu birçok camide mevlit programları gerçekleştirildi.

İstanbul Müftülüğü, Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde program düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Fatih Camisi'nde, Fatih Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu, İlçe Müftüsü Hüseyin Baş tarafından kandil içerikli sohbet yapıldı.

Mevlit programının ardından cami çıkışında vatandaşlara Fatih Belediyesince çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Karabük

Karabük'te akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Bazı camilerde cemaate ikramda bulunuldu.

Zonguldak

Zonguldak'ta da vatandaşlar, camilerde Mevlit Kandili'ni idrak etti.

Ereğli ilçesindeki Kepeztepe Camisi'ne gelen vatandaşlar, Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti.

Bartın

Bartın'da da İl Müftülüğünce camilerde akşam namazının kılınmasının ardından program düzenlendi.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen cemaat dua etti.

Kandil programı sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kocaeli

Kocaeli'de de vatandaşlar, tarihi Orhan, Fevziye ve Yeni Cuma camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.

Orhan Camisi'nde düzenlenen programda Hazreti Peygamber'in hayatı anlatıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Bilecik

Bilecik Müftülüğünce düzenlenen programda vatandaşlar, Merkez Şerifpaşa ve Kayıboyu camileri başta olmak üzere kent genelindeki camileri doldurdu.

Kayıboyu Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Erhun tarafından vaaz verildi.

Okunan dualar sırasında cemaatten bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Ziyarete açılan Sakal-ı Şerif yoğun ilgi gördü. Program sonunda cemaate gül suyu ve lokum ikram edildi.

Balıkesir

Balıkesir’de başta tarihi Zağnos Paşa Camisi olmak üzere kent genelindeki camilerde yoğunluk oluştu.

Zağnos Paşa Camisi'nde Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Aksaray

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce Konya'daki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Cemaat, İbrahim Hakkı Konyalı, Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da da Mevlit Kandili idrak edildi.

Kentlerdeki camilerin önünde cemaate ikramlarda bulunuldu.

Edirne

Edirneliler, kandil dolayısıyla başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Vatandaşlar, Mevlit Kandili'ni dualarla idrak edip, namaz kıldı.

Selimiye Camisi'nin kapsamlı restorasyonu nedeniyle Eski Cami'de düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Program İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un ettirdiği dua ile son buldu.

Kırklareli

Kırklareli'nde de camilerde programlar düzenlendi.

Balkanların ilk camisi Hızırbey Camisi'nde vatandaşlar ellerini dua için açtı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da Mevlit Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, dua edip namaz kıldı.

Vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta Rüstem Paşa Cami olmak üzere kentteki pek çok camiyi doldurdu.

Erzurum

Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren camiler dolmaya başladı.

Başta tarihi Ulu Cami ve Lalapaşa Camisi olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.

Ardahan

Serhat Ulu Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Cami İmamı İbrahim Arslantürk, Mevlit Kandili'nin önemini ifade eden konuşma yaparak, bu gecenin insanlık için hayırlar getirmesini diledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen kentin sakinleri, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua okudu.

Yatsı ezanı öncesi Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki diğer camilerde de Mevlit Kandili idrak edildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kent genelindeki camilere giden vatandaşlar, dua etti, namaz kıldı.

Namaz sonrası bazı camilerde vatandaşların ellerine gül suyu döküldü.

Malatya

Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda vatandaşlar kandili dualarla idrak edip, namaz kıldı.

Kilis

Kilis İl Müftülüğünce kandil sebebiyle Hacı Cümbüş Camisi'nde düzenlenen program, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in vaazıyla başladı.

Vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, namaz kılındı.