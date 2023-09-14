Helyum nedir, nerelerde kullanılır? Helyum kullanım alanları, özellikleri ve simgesi
Çocukluğumuzun en güzel alanlarını parklarda, bahçelerde ya da caddelerde dolaştırdığımız balonlar oluşturur. Peki, bu balonların içini havayla dolduran elementin hangisi olduğunu merak ettiniz mi? Bu element helyumdur. Helyum nedir, nerelerde kullanılır? Helyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Oksijenle tepkimeye girmeyen bir element olarak karşımıza çıkan helyum, kullanım alanları ve kimyasal özellikleriyle adeta şahsına münhasır bir elementtir. Kullanım alanları oldukça geniş olan bu element, Yunanca güneş anlamına gelmektedir. Helyum nedir? Nerelerde kullanılır? Helyum simgesi ve sembolü nedir? Helyum periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Helyum Nedir?
Tek atomlu bir gaz olarak karşımıza çıkan helyum; renksiz, tatsız, kokusuz ve toksik olmayan bir element olarak bilinmektedir. Tüm elementler arasında en düşük kaynama noktasına sahiptir. Havada ve bazı doğal gaz yataklarında bulunur. Evrende en çok bulunan ikinci, doğada ise en çok bulunan altıncı elementtir. Soygaz element serisinde yer alan bu element tepkimeye girmez; bunun sebebi soygaz olmasından kaynaklanmaktadır. Atmosferde çok az miktarda bulunmaktadır. İlk kez 1868 yılında Fransız astronom Pierre Jannsen tarafından bir Güneş tutulması sırasında keşfedilmiştir. Jannsen, Güneş çevresindeki sarı renkli ışınları araştırarak helyum elementini ortaya çıkarmıştır.
Helyum Nerelerde Kullanılır?
Helyum elementinin kullanım alanları ve günlük hayatımızdaki rolü en merak edilen konulardan biridir. Helyum elementinin genel tanımından bilhassa kullanım alanları araştırılmaktadır. İşte, helyum elementinin kullanım alanları:
Helyum Simgesi
Atom numarası 2 olan bu kimyasal elementin simgesi "HE" harfiyle gösterilmektedir. Sıvı haldeyken oldukça soğuk olan elementin yanıcı özelliği bulunmamaktadır. Ancak kabın kendisi yüksek ısıya maruz kalırsa kap patlayabilir. Evrenin her yerinde bulunan element modern yaşamın önemli bir bileşenidir.
Helyum Sembolü
“HE” sembolüyle gösterilen helyum elementine parti balonlarından aşina olsak da kullanım alanları oldukça geniştir. İleri teknoloji ekipmanları, tıbbi cihazlar ve uçaklarda helyum elementine rastlarız.
Helyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik cetvelin birinci periyot 8A grubunda yer alan bir gaz olarak karşımıza çıkan helyum, havadan daha hafiftir. Doğal koşullarda gaz dışında başka hallerde görülmez. Ancak laboratuvar koşullarında sağlanabilen sıcaklıklarda katı ve sıvı halde görülebilir. Sıcaklıklar mutlak sıfıra yakın olduğundan dolayı laboratuvar koşullarında uygun sıcaklıkları sağlamak bile güçtür.
Helyum Kullanım Alanları
Havadan hafif olması uçan balonlarda helyum kullanılabilmesini sağlamaktadır. Hidrojen gibi yanıcı özelliği olmadığından dolayı da güvenli olarak kabul edilmektedir. MR ve kanser teşhisi için MRE uygulamalarında; derin deniz dalışlarında ve zeplin gibi hava taşıtlarının şişirilmesinde kullanılmaktadır. Astım ve KOAH gibi akciğer sorunları için tıbbi alanlarda da kullanılır. Ayrıca açık kalp ameliyatında oksijenle karıştırılır ve akciğerler için sis olarak kullanılır.
Helyum Özellikleri
Helyumun pek çok farklı özelliği bulunmaktadır. İşte, bu özellikler: