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  • Balınızda şekerli karışım var mı? İşte sıra dışı test

    BALINIZDA ŞEKERLİ KARIŞIM VAR MI?

    Balınızın şekerli karışımlar içerip içermediği konusunda kafanız karıştıysa nişasta kullanarak test edebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken şey bir kaşık balın üzerine biraz nişasta serpip beklemek. Eğer nişasta balın içine batarsa, bal şekerli karışım içeriyor olabilir. Nişasta yüzeyde kalırsa, bal daha az miktarda şekerli karışım içeriyor demektir.
  • Balınızda şekerli karışım var mı? İşte sıra dışı test

    YANMIŞ TENCEREYİ TEMİZLEMENİN PRATİK YOLU

    Tencerelerinizi yaktıysanız endişelenmenize gerek yok. Patates ve tuz tam bu sırada imdadınıza yetişecektir. Bunun için öncelikle tencereye biraz tuz serpin. Biraz bekledikten sonra yanmış bölgeyi ovalamak için ikiye kesilmiş bir patates kullanın. Tencereyi suyla yıkayın ve gerekirse işlemi tekrarlayın.
  • Balınızda şekerli karışım var mı? İşte sıra dışı test

    PIRIL PIRIL BİR KÜVET İÇİN BUNU YAPIN

    Harika kokulu, pırıl pırıl bir küvet için yüzeyi yarım dilim greyfurt ile ovalayabilirsiniz. Greyfurtun asidik yapısı ve tuzun sert bileşimi, küvet için güzel bir temizleyicidir. Bunun için küvete biraz su dökün. Ardından biraz tuz serpin. Daha sonra, yarım greyfurtu küveti ovmak için kullanın. İşiniz bittiğinde, durulamak için ılık su kullanın.
  • Balınızda şekerli karışım var mı? İşte sıra dışı test

    SAÇA SAKIZ YAPIŞTIYSA

    Sakız yapıştığı için saçlarınızı kestirmeyin. Bunun yerine sakızın üzerine biraz fıstık ezmesi sürün ve birkaç dakika bekleyin. Fıstık ezmesinin yağlı yapısı sakızın hemen çıkmasını sağlayacaktır. Daha sonra saçınızı normal şekilde durulayabilirsiniz.
  • Balınızda şekerli karışım var mı? İşte sıra dışı test

    VAZODAKİ ÇİÇEKLERİN TAZE KALABİLMESİ İÇİN

    Vazonuzu 4 litre temiz su ile doldurun ve üzerine bir yemek kaşığı gargara ekleyin. Çiçeklerin uçlarını eğik bir şekilde kesmek için temiz bir makas kullanın. Daha sonra çiçekleri vazoya yerleştirin. Ağız gargarası, çiçek çürümesini yavaşlatır.
  • Balınızda şekerli karışım var mı? İşte sıra dışı test

    PASI GİDERMEK İÇİN SOĞAN

    Soğanlar, asidik olduklarından bıçaklardaki pası gidermek için mükemmeldir. Pas için tek yapmanız gereken bıçaklarınızı soğanla ovmak ya da bıçağınızla bir soğanı testere hareketiyle doğramak olacaktır.
  • Balınızda şekerli karışım var mı? İşte sıra dışı test

    BU YÖNTEMLE RENDEDEN KORKMANIZA GEREK YOK

    Sebzelerin son kısmını rendelemek her zaman zor olmuştur. Ancak çatal kullanarak ellerinizi yaralamadan sebze ve meyveleri rendeleyebilirsiniz.
  • Balınızda şekerli karışım var mı? İşte sıra dışı test

    PARMAĞINIZA YÜZÜK SIKIŞTIYSA

    Kadınların en önemli aksesuarlarından biri olan yüzükleri çıkarmak bazen zorlaşıyor. Vücuttaki ödem nedeniyle parmaklar şişince yüzükler parmakta sıkışabiliyor. Eğer parmağınıza yüzük sıkıştıysa panik yapmayın ve bu yöntemi uygulayın... İlk olarak yüzüğünüzün üzerine bir miktar sıvı sabun ya da zeynityağı sürün. Ardından yüzüğün içinden ipi geçirin. İpin bir kısmını yukarıda bırakmaya dikkat edin ve ipin alt kısmını parmağınıza sarın. İpi üst kısımdan çekip yüzüğün etrafında döndürün. İpi döndürdüğünüzde yüzüğün yavaş yavaş aşağı indiğini ve parmağınızdan çıktığını göreceksiniz.
  • Balınızda şekerli karışım var mı? İşte sıra dışı test

    SERT AYAKKABILARI ESNETMENİN YOLU

    Sert ayakkabıları esnetmek için kurutma makinesi kullanın. Saç kurutma makinesini en düşük ayara getirin. Ardından makinenin başını ayakkabının iç kısmına doğru tutun. Makineyi bir süre ayakkabıya tuttuktan sonra aleti kapayın. Ardından bir çift çorabı ayakkabının içerisine yerleştirin. Ayakkabı soğuduktan sonra, ayaklarınızın şekline uyum sağlayacaktır.
  • Balınızda şekerli karışım var mı? İşte sıra dışı test

    BU YÖNTEM SOĞANLARIN TAZE KALMASINI SAĞLIYOR

    Soğanları uygun koşullarda saklarsanız sekiz aya kadar kullanabilirsiniz. Soğanların daha taze kalması için çok kolay bir yöntem var. Bunun için ilk önce külotlu çorabın bacak kısmına soğanı koyup bağlayın, sonra diğer soğanı ekleyin. Bu işlemi devam ettirebildiğiniz kadar ettirin. İşte hazır!
  • Balınızda şekerli karışım var mı? İşte sıra dışı test

    DOĞAL BEYAZLATMA YÖNTEMİ: PATATES

    Patates doğal beyazlatma için mükemmel bir sebzedir. Hafif asitli olan patatesi koltuk altı kararmalarından kurtulmak için kullanabilirsiniz. Bunun için ilk önce patatesleri dilimleyin. Ardından da dilimlerle koltuk altınızı ovalayın. 10 dakikalık ovalama işleminden sonra koltuk altınızı ılık suyla yıkayın. Bu kürü haftada üç kez uygulayın.
  • Balınızda şekerli karışım var mı? İşte sıra dışı test

    TIKANMIŞ LAVABOLARI AÇMAK İÇİN DOĞAL KARIŞIM

    Tıkanmış lavaboyu açmak için biraz karbonat ve limon kullanmak yeterli olacaktır. Karbonat ve limon tıkanmış lavaboyu açmak için zahmetsiz ve ucuz bir çözümdür! Lavabolarda oluşan kötü kokudan kurtulmak için tarçın kullanabilirsiniz. Bunun için lavabonun içerisine bir avuç tarçın dökün. Ardından musluğun sıcak su kısmını kullanarak lavaboyu yıkayın. Tarçın hoş kokusuyla lavaboda oluşan kötü kokuyu engelleyecektir.
  • Balınızda şekerli karışım var mı? İşte sıra dışı test

    KISA SÜREDE ODA SICAKLIĞINDA TEREYAĞI ELDE ETMEK İÇİN...

    Donmuş tereyağını kısa sürede yumuşatmak için bir bardağı ısıtın, tereyağını bir tabağa koyup üzerine su bardağı kapatın.
  • Balınızda şekerli karışım var mı? İşte sıra dışı test

    DOMATESİ TAZE TUTMANIN YOLLARI

    Domatesi daha uzun süre taze tutmak için buzdolabı yerine oda sıcaklığında muhafaza etmelisiniz. Ancak sıcak havalarda buz gibi, sulu ve taze domatesler tüketmek istiyorsanız bu yöntem tam size göre! Domatesin ömrünü birkaç gün daha uzatmak ve daha sulu kalmalarını sağlamak için koparılan kısmını aşağı tarafta buzdolabında saklamalısınız. Koparılan kısmın aşağı tarafta kalması domateslerin çabuk çürümesini geciktirir. Çünkü domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesin en susuz kısmı da koparıldığı yerdir. Eğer domatesi ters çevirirsek sulu kısım koparılan kısma iner ve domatesin her bölgesi sulu ve tatlı olur.
  • Balınızda şekerli karışım var mı? İşte sıra dışı test

    ACI BİBERİN ACISINDAN KURTULMAK İÇİN

    Acı biber doğrarken yanlışlıkla elinizi yüzünüze götürdünüz diyelim... Eğer acıdan kurtulamıyorsanız bunun doğal bir çözümü bulunuyor. Ellerinize, yüzünüze bulaşan acı biberden kurtulmak için, zeytinyağı ile sızlayan bölgeyi iyice ovalayın. Sonra da sabun ile yıkayın.
  • Balınızda şekerli karışım var mı? İşte sıra dışı test

    YUMURTA TESTİ

    Yumurtalarınızın ne kadar taze olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Tam şekilde dibe çöküyorsa taze, yarısı çöküyorsa bir haftalık, sadece uç kısmı zemine değiyorsa 2-3 haftalık, dibe vurmuyorsa oldukça bayattır.
  • Balınızda şekerli karışım var mı? İşte sıra dışı test

    BUZDOLABI TESTİ

    Evden çıkmadan önce dondurucunuza su dolu bir bardak bırakın. Su donduktan sonra ise donmuş buzun üzerine madeni para koyun. Ardından da kupayı tekrar dondurucunuza yerleştirin. Döndüğünüzde bardağı kontrol etmekte ihmal etmeyin. Eğer bozuk para bardağın içerisine düşmüşse yiyecekleriniz bozulmuş demektir. Yani bardaktaki buz erimiş ve yiyeceklerinizin de buzu çözülmüştür. Bozuk para bıraktığınız gibiyse de yiyeceklerinizi rahatlıkla tüketebilirsiniz.

     

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