Balınızda şekerli karışım var mı? İşte sıra dışı test

DOMATESİ TAZE TUTMANIN YOLLARI

Domatesi daha uzun süre taze tutmak için buzdolabı yerine oda sıcaklığında muhafaza etmelisiniz. Ancak sıcak havalarda buz gibi, sulu ve taze domatesler tüketmek istiyorsanız bu yöntem tam size göre! Domatesin ömrünü birkaç gün daha uzatmak ve daha sulu kalmalarını sağlamak için koparılan kısmını aşağı tarafta buzdolabında saklamalısınız. Koparılan kısmın aşağı tarafta kalması domateslerin çabuk çürümesini geciktirir. Çünkü domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesin en susuz kısmı da koparıldığı yerdir. Eğer domatesi ters çevirirsek sulu kısım koparılan kısma iner ve domatesin her bölgesi sulu ve tatlı olur.