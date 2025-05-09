Kalp ve damar sağlığı, sağlıklı bir vücut ve organların verimli bir şekilde çalışabilmesi için kritik bir öneme sahiptir. İlk olarak azaltılan veya tamamen kesilen tuz, yemeklerin lezzetsiz bir hale gelmesine neden olabilir. Bunun çözümü ise hem kalp sağlığına faydalı hem de lezzetli baharat çeşitleridir.