Hemanjiom ne zaman tedavi edilmeli? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, bebeklik döneminde yaklaşık her 20 bebektenden birinde hemanjiom yani damar tümörü görüldüğünü belirterek, "Daha çok prematüre bebeklerde ve kız çocuklarında görülür. Hemanjiom doğumdan sonraki ilk iki haftada ortaya çıkar. Lezyon ilk dört ila dokuz ay boyunca büyür. Çocuk 1-2 yaşına gelene kadar aynı boyutta kalır, çocuk büyüdükçe boyutu küçülür ve zamanla giderek kaybolur" dedi

Habertürk Giriş: 30.05.2025 - 15:16 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:16 facebook

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