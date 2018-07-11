Trabzon'da bu kez hemşire ve doktorlar hakaret iddiasıyla karşı karşıya geldi. İddiaya göre hemşire Şafak B., işitme engelli olduğunu, protez kullandığını belirterek gece nöbet tutmamak için rapor almak istedi. Rapor verilmeyeceğini anlayınca kurulda görevli 3 doktora hakaret ettiği öne sürülen hemşire hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



GECE NÖBET TUTMAMAK İÇİN RAPOR İSTEDİ



Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da başka bir hastanede görev yapan 40 yaşındaki hemşire Şafak B., işitme engelli olduğunu, protez kullandığını belirterek gece nöbet tutmamak için rapor almak üzere Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Numune Yerleşkesi Sağlık Kurulu'na başvurdu. KBB uzmanı doktor Ayla İslamoğlu, hemşirenin kullandığı protezin gece nöbet tutmasına engel olmadığı görüşünü, diğer kurul üyeleri ile paylaştı.



"ALLAH'INIZ YOK MU? ELİME DÜŞERSİNİZ"



Bunu duyan ve rapor alamayacağını anlayan hemşire Şafak B.'nin, kurulda görev yapan Ayla İslamoğlu, Mustafa Necdet Arı ve Seyhan Bilgi Keskin'e yönelik "Allah'ınız yok mu? Ben bununla nasıl nöbet tutayım? İnşallah elime düşersiniz, o günü sabırsızlıkla bekliyorum. Sırtımızdan geçiniyorsunuz. Allah belanızı versin" şeklinde hakarette bulunduğu iddia edildi. Doktorların şikayeti üzerine ifadesi alınan hemşire hakkındaki iddiaları reddetti. Hemşire Şafak B. hakkında başlatılan soruşturmada 'kamu görevlisine görevinden ötürü hakaret' iddiasıyla 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandığı öğrenildi.

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