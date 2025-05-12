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        Haberler Bilgi Yaşam Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir! Karaciğer yağlanmasının belirtilerine dikkat!

        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir! Karaciğer yağlanmasının belirtilerine dikkat!

        Karaciğer yağlanması, günümüzde obezite ve hareketsiz yaşam tarzının artmasıyla giderek daha sık görülen bir sağlık sorunu haline geldi. Her üç yetişkinden birinde görülen bu durum, fark edilmeyip ilerlediğinde siroz ya da karaciğer kanseri gibi ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar, erken teşhisin ve yaşam tarzı değişikliklerinin hayati önem taşıdığı konusunda uyarıyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 07:30 Güncelleme: 12.05.2025 - 07:30
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        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
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        Yorgun hissediyor ama nedenini bilmiyor musunuz? Belki de vücudunuz sessizce alarm veriyor... Karaciğerinizde biriken fazla yağlar, zamanla tüm sisteminizi etkileyebilir. Sessiz ilerleyen bu tehlike, geç kalındığında hayatı tehdit eden bir hastalığa dönüşebilir!

        UYARI: Haberde yer alan bilgiler kesin teşhis için yeterli değildir. Bunun için uzman bir hekime başvurulması gerekir.

        KARACİĞER YAĞLANMASI NEDİR?

        Karaciğer yağlanması ya da tıbbi adıyla steatotik karaciğer hastalığı (SLD), karaciğerde normalden fazla yağ birikmesiyle oluşan bir durumdur. Sağlıklı bir karaciğer çok az miktarda yağ içerir, ancak bu oran organın %5'ini geçtiğinde karaciğer fonksiyonları olumsuz etkilenmeye başlar. SLD, zamanla ciddi karaciğer hasarına neden olabilir.

        SLD'NİN TÜR VE NEDENLERİ

        Karaciğer yağlanması farklı nedenlerle ortaya çıkabilir ve bu nedenlere göre sınıflandırılır:

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        ALKOL KAYNAKLI KARACİĞER HASTALIĞI (ALD)

        Fazla alkol tüketimi karaciğer hücrelerini öldürür. Karaciğer kendini yenileyebilse de, aşırı alkol tüketimi bu süreci engelleyerek yağ birikimine (steatoz) ve daha ciddi hasarlara yol açar.

        METABOLİK DİSFONKSİYON KAYNAKLI STEATOTİK KARACİĞER HASTALIĞI (MASLD)

        Eskiden “alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması (NAFLD)” olarak bilinen MASLD, alkol tüketimi olmaksızın oluşan karaciğer yağlanmasıdır. Obezite, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve lipid bozuklukları gibi kalp-metabolizma ilişkili risk faktörleriyle ilişkilidir.

        METABOLİK DİSFONKSİYON İLE BİRLİKTE ARTMIŞ ALKOL TÜKETİMİ (MetALD)

        Bu durumda hem alkol tüketimi hem de metabolik risk faktörleri bir aradadır. Hem yaşam tarzı hem de alkol alışkanlıkları göz önünde bulundurularak tanı konur.

        İDİYOPATİK (NEDENİ BELLİ OLMAYAN) SLD

        Bazı durumlarda ilaçlar, diğer hastalıklar ya da gebeliğin ileri evresindeki komplikasyonlar karaciğerde yağlanmaya neden olabilir. Nedeni belirlenemeyen yağlanmalara “kriptogenik” SLD adı verilir.

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        HASTALIĞIN EVRELERİ

        Karaciğer yağlanması her zaman belirti vermez. Ancak ilerlemesi durumunda üç temel evreye ayrılır:

        Steatohepatit (Hepatit evresi): Yağlanmanın iltihaplanmaya neden olduğu dönemdir.

        Fibrozis: İltihaplanma sonrası oluşan yara dokuları karaciğeri sertleştirir.

        Siroz: Sağlıklı dokuların yerini yara dokularının almasıyla, karaciğer fonksiyonları ciddi şekilde bozulur. Bu durum karaciğer yetmezliğine veya karaciğer kanserine (HCC) yol açabilir.

        KARACİĞER YAĞLANMASININ BELİRTİLERİ

        Hastalık genellikle sessiz ilerler. Ancak bazı belirtiler ortaya çıkabilir:

        Sürekli yorgunluk

        Karın sağ üst bölgesinde ağrı

        Kilo kaybı

        Ciltte kaşıntı

        Gözlerde ve deride sararma (sarılık)

        Karında şişlik (asit birikimi)

        Bacaklarda ödem

        Koyu renk idrar

        Dışkıda siyahlık

        Mide bulantısı ve kan kusma

        Bu belirtiler ortaya çıktığında mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

        RİSK FAKTÖRLERİ NELER?

        Karaciğer yağlanmasının en yaygın nedenleri şunlardır:

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        Karın bölgesinde yağlanma ile birlikte obezite

        Tip 2 diyabet ve insülin direnci

        Yüksek kolesterol veya trigliserit

        Yetersiz fiziksel aktivite

        Aşırı alkol tüketimi

        Daha nadir nedenler ise şunlardır:

        Polikistik over sendromu (PCOS)

        Tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi)

        Gebelik komplikasyonları

        Bazı ilaçların uzun süreli kullanımı

        TEDAVİ YOLLARI VE ÖNLEMLER

        Hastalığın tedavisi büyük ölçüde yaşam tarzı değişikliklerine dayanır. Erken evrelerde alınacak önlemler ile karaciğer hasarı durdurulabilir hatta geri çevrilebilir:

        Kilo vermek (toplam kilonun %5-10’unu kaybetmek büyük fayda sağlar)

        Düzenli egzersiz yapmak (haftada en az 150 dakika)

        Sağlıklı ve dengeli beslenmek

        Alkolü bırakmak ya da sınırlandırmak

        Kan şekeri ve kolesterolü düzenli takip etmek

        İleri evrelerde ise doktorun önerdiği ilaç tedavileri, hatta bazı durumlarda karaciğer nakli gerekebilir.

        Kaynak: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Health Direct

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