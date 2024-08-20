KANIN MAVİ RENK OLMA SÜRECİ

Diğer yandan, tüm canlıların solunum pigmenti hemoglobin değildir. Örneğin, bazı eklembacaklıların ve yumuşakçaların solunum pigmenti hemosiyanindir. Hemosiyanin, hemoglobinden farklı olarak demir yerine bakır içerir. Bakır atomları oksijen ile birleştiğinde, kanın mavimsi bir renk almasına neden olur.