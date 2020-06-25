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BKM, DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Zorlu PSM, başlattıkları 'Ortak Yapım' projesiyle, 2020'de 10 yeni yapımın ülkemiz tiyatrosuna kazandırılmasını sağlayacak. Proje kapsamında desteklenecek oyun metinlerinden beşi, seçici kurul tarafından belirlenen oyun yazarlarına eser siparişi olarak verilirken, kalan beş metin için açık çağrı yapılacak. Proje kapsamında seçilen her oyun yazarına 7.500 TL tutarında destek verilecek.