Her yıl binlerce insanın ölümüne neden olan en tehlikeli 25 hayvan türü!
Genelde filmlerde insanları öldüren en tehlikeli hayvan olarak köpekbalıkları gibi gösterilse de gerçek pek de öyle değil. Hayvanlar doğanın en güzel ve en ilgi çekici varlıkları hiç şüphesiz. Ekosistemin bir parçası olan bu canlılardan bazıları maalesef insan hayatına son veren en tehlikeli türler arasında da yerini alıyor. Aklımızda keskin dişli aslanlar canlansa da onlardan çok daha tehlikeli olanlar var. İşte her yıl binlerce insanın ölümüne neden olan en tehlikeli 25 hayvan türü...
Hayvanlar alemi pek çoğumuzun ilgisini çeker. Öyle ki saatlerce hayvan belgeselleri izler onların sıradışı hayatta kalma ve avlanma mücadelelerini hayranlıkla takip ederiz. Ekosistemin döngüsü için avlanma kaçınılmaz bir son, ancak bu harika varlıkların insan yaşamına son veriyor olması ise oldukça ürkütücü.
Üstelik sadece keskin dişlere sahip olan iri ve güçlü hayvanlar sonumuz olmuyor. Bunların yanı sıra yaydığı mikrop nedeniyle hepsinden çok daha ölüme neden olanları en tehlikelileri! Peki bizim için en tehlikeli tür hangisi? Zirvede yer alan tür ise sizi şaşırtabilir. İşte insan hayatı için en büyük tehlikeyi oluşturan 25 hayvan türü…
25. Kurt
Listedeki diğer tüm hayvanlar gibi kurtlar da normalde insan etiyle beslenmiyor. Ancak bu canlılar, her yıl insanların ölümüne sebep olan türler arasında yer alıyor.
24. Dingo
İnsanlara çok nâdir saldıran dingoların sebep olduğu ölümler genellikle Avustralya'da gerçekleşmektedir.
23. Boğa
Boğalar, tarihte kalması gerekirken bugün hâlâ gerçekleştirdiğimiz boğa güreşi ve rodeo gibi aktivitelerin sonucu olarak her yıl insanların ölümüne sebep olmaktadır. Onları suçlayabilir miyiz?
22. Karadul ve kahverengi yalnız örümcek
Belirli türdeki örümceklerin ısırıkları çok tehlikeli olabilmekte, en kısa sürede ilkyardım sağlanmadığı takdirde ölüme götürebilmektedir.
21. Ayı
Ayı, normalde insanlardan kaçınan bir tür olmasına rağmen alanına müdahale edildiğini hissettiğinde saldırgan olabilmektedir. Alana müdahale etmekte üstümüze olmadığı için de ayılar her yıl 10 kadar insanın ölümüne sebep olmaktadır.
20. Köpek balığı
Köpek balıkları her yıl ortalama 75 insana saldırmaktadır ve bu saldırılardan ortalama 10 tanesi ölümle sonuçlanmaktadır.
19. Leopar
Ülkeler tarafından herhangi bir resmi kayıt tutulmamasına rağmen leoparların insanların ölümüne sebep olduğu bilinmektedir ve bu iki tür arasındaki karşılaşmaların çoğu Hindistan'da yaşanmaktadır.
18. At
Atlar kasıtlı olarak insanları yaralamak ya da öldürmek niyetinde olan canlılar değildir. Ancak her yıl, yalnızca ABD'de at kullanan 20 insanın yaşamını yitirdiği bilinmektedir.
17. İnek
Uysal canlılar olarak bilinen inekler, kışkırtıldıkları takdirde son derece tehlikeli olabilmektedir. ABD kayıtlarına göre inekler, her yıl ortalama 22 kişinin ölümüne sebep olmaktadır.
16. Karınca
Tehlikeli karınca türlerinin her yıl dünya çapında sebep olduğu ölüm sayısı ise 30'dur.
15. Arı
Arı sokması, insanları genellikle vücudun gösterdiği alerjik reaksiyon sebebiyle öldürmektedir. Dünya çapında arıların sebep olduğu ölüm sayısı ise 53'tür.
14. Aslan
Normalde daha etli hayvanları tüketmeyi tercih eden aslanlar, dünya genelinde her yıl 70 kadar insanın ölümüne sebep olmaktadır.
13. Denizanası
Denizanalarının tehlikeli olduğu pek çoğumuzca bilinmektedir. Peki onların her yıl köpek balıklarından 15-30 kat daha fazla ölüme sebep olduklarını biliyor muydunuz?
12. Kaplan
Kedi türleri arasında en fazla insanın ölümüne sebep olan canlılar kaplanlardır. Bu türün her yıl sebep olduğu ölüm sayısı ise birkaç yüzü bulmaktadır.
11. Geyik
Geyikler insanları öldürebilecek boynuzlara sahiptirler. Ancak onların sebep olduğu ölümler boynuzları sebebiyle değil, yollarda durarak arabaların çarpışmasına sebep oldukları içindir.
10. Evcil köpek
Evcil köpeklerin sebep olduğu ölümler, genellikle gelişmiş ülkelerde karşımıza çıkmaktadır. ABD, Kanada ve Fransa gibi ülkelerde köpekler her yıl yüzlerce insanın ölümüne sebep olmaktadır.
9. Afrika mandası
1.5 ton ağırlığa sahip bu iri hayvanlar, yalnızca kendilerini tehlike altında hissettiklerinde insanlara saldırmaktadır ve bu saldırıyı genellikle boynuzlarıyla gerçekleştirmektedir.
8. Fil
Yaşayan en büyük kara hayvanları olan filler, her yıl 500 kadar insanın ölümüne sebep olmaktadır.
7. Timsah
Son derece tehlikeli canlılar oldukları hepimizce bilinen timsahlar, her yıl 1,000-2,500 insanın ölümüne sebep olmaktadır.
6. Su aygırı
Afrika'nın en tehlikeli yaratıkları olarak nitelendirilen su aygırları, her yıl 2,900 kadar insanın ölümüne sebep olmaktadır.
5. Akrep
Zehirlerinin oldukça tehlikeli olduğu bilinen akrepler, dünya çapında her yıl 1,000-5,000 insanın ölümüne sebep olmaktadır.
4. Yılan
Pek çoğumuzun yılanlara yönelik korkusu hiç de boşuna değil. Çünkü bu canlılar, dünya çapında her yıl 50,000 kadar insanın ölümüne sebep olmaktadır.
3. Çeçe sineği
Çeçe sinekleri son derece tehlikeli olan, dünya çapında 500,000 insanın sahip olduğu ve yakalananların yüzde 80'ini öldüren Afrika tripanosomiyazisi hastalığını yayarak insanların ölümüne sebep olmaktadır.
Çeçe sineği, yüzde 80'i sonunda ölen 500.000 kadar insanı etkileyen Afrika uyku hastalığının yayılmasından sorumludur.
2. Sivrisinek
İçeriğimizin en küçük ve en tehlikeli canlılarından biri olan sivrisinekler, sıtma ve Deng humması gibi hastalıkları yayarak her yıl 660,000-1,000,000 arası insanın ölümüne sebep olmaktadır.
Sivrisinekler bu listedeki en küçüklerden biri olabilir ama en ölümcülleri arasındadır. Bu böcekler, her yıl yaklaşık 660.000 ila 1.000.000 insanı öldüren sıtma ve dang humması gibi ölümcül hastalıkların taşıyıcılarıdır.
1. İnsan
Bu muhtemelen tarihin en öngörülebilir finali olsa da bizi öldürmekte kendi türümüzden daha tehlikeli olanı yok.
Kaynak: List25