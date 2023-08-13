Haberler Yaşam Her yıl binlerce insanın ölümüne neden olan en tehlikeli 25 hayvan türü!

Her yıl binlerce insanın ölümüne neden olan en tehlikeli 25 hayvan türü! Genelde filmlerde insanları öldüren en tehlikeli hayvan olarak köpekbalıkları gibi gösterilse de gerçek pek de öyle değil. Hayvanlar doğanın en güzel ve en ilgi çekici varlıkları hiç şüphesiz. Ekosistemin bir parçası olan bu canlılardan bazıları maalesef insan hayatına son veren en tehlikeli türler arasında da yerini alıyor. Aklımızda keskin dişli aslanlar canlansa da onlardan çok daha tehlikeli olanlar var. İşte her yıl binlerce insanın ölümüne neden olan en tehlikeli 25 hayvan türü... Habertürk Giriş: 13.08.2023 - 11:47 Güncelleme: 13.08.2023 - 11:47 facebook

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Hayvanlar alemi pek çoğumuzun ilgisini çeker. Öyle ki saatlerce hayvan belgeselleri izler onların sıradışı hayatta kalma ve avlanma mücadelelerini hayranlıkla takip ederiz. Ekosistemin döngüsü için avlanma kaçınılmaz bir son, ancak bu harika varlıkların insan yaşamına son veriyor olması ise oldukça ürkütücü.

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Üstelik sadece keskin dişlere sahip olan iri ve güçlü hayvanlar sonumuz olmuyor. Bunların yanı sıra yaydığı mikrop nedeniyle hepsinden çok daha ölüme neden olanları en tehlikelileri! Peki bizim için en tehlikeli tür hangisi? Zirvede yer alan tür ise sizi şaşırtabilir. İşte insan hayatı için en büyük tehlikeyi oluşturan 25 hayvan türü…