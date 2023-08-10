Rahatlatmak için piyasaya sunulan şurup! Binlerce bebeğin ölümüne neden oldu

"Bayan Winslow'un Yatıştırıcı Şurubu"nun indirimde olduğu günlerde, reçetesiz satılan ilaç üreticilerinin karışımlarının içeriğini ambalajlarının üzerine yazdırmasını öngören bir yasa yoktu. Aslında, içeriklerinin gizliliği, birçok tüketici tarafından bir ürünün özel özelliklerinin bir göstergesi olarak kabul edildi ve bu, onun rakipleri üzerinde bir avantaja sahip olduğunu düşündürdü.

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Peki Bayan Winslow, küçük çocukları ve bebekleri sakinleştirmede bu kadar etkili olduğu kanıtlanan gizli şurup tarifine ne kattı? İçeriğinde alkol ve afyonun bir kombinasyonu özellikle morfin ve diğer birkaç kimyasal yer aldı. Bu bileşenler bugün bize ne kadar şok edici görünse de gerçek şu ki, o zamanlar bu tür birçok ilaç vardı ve genel olarak halk, afyonun uzun vadeli sağlık risklerinden veya bağımlılık yapıcı özelliklerinden habersizdi. Bununla birlikte, "Bayan Winslow's Soothing Syrup" içindeki reçete dozlarındaki morfin seviyeleri, ürünü bebekler ve küçük çocuklar için piyasadaki en ölümcül ürünlerden biri haline getirdi.