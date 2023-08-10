Rahatlatmak için piyasaya sunulan şurup! Binlerce bebeğin ölümüne neden oldu
1800'lerde Charlotte Winslow adlı bir hemşire, ajite bebekleri, özellikle de diş çıkaranları yatıştıracağını iddia ettiği bir sıvı geliştirdi. "Bayan Winslow'un Yatıştırıcı Şurubu" olarak faturalandırılan ürün, her ikisi de eczacı olan damadı Jeremiah Curtis ve Benjamin A. Perkins'in çabaları sayesinde 1849'da satışa çıktı. Diş çıkaran bebeklerini rahatlatıp uyutmak için mücadele eden yorgun anneler, dadılar ve diğer bakıcılar arasında hızla bir pazar buldu.
"Bayan Winslow'un Yatıştırıcı Şurubu" Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta geniş çapta pazarlandı. Kingston'daki Sağlık Hizmetleri Müzesi, sıvının 19. yüzyılın ortalarında piyasaya ilk çıktığı andan pazarlama materyalinin okunduğu 20. yüzyılın ilk yıllarına kadar onlarca yıldır yaygın olarak kullanıldığını iddia ediyor.
Sloganı ise şöyleydi; "Elli yılı aşkındır milyonlarca anne çocuklarının diş çıkarken çocuklarına mükemmel başarı ile kullanılmaktadır. Çocuğu rahatlatır, diş etini yumuşatıyor, tüm ağrılarını düşürüyor, rüzgâr kolikini düşürüyor, ishalin en iyi tedavisidir. Dünyanın her yerinde Eczacılar tarafından satılıyor. Emin olun ve 'Bayan WINSLOW'UN YATIŞTIRICI ŞURUBU' isteyin"
Ama dehşet verici bir şekilde, karışımın küçük çocuklar için ölümcül olması uzun yıllar boyunca örtülü kalan bir gerçekti ve o zamana kadar ürünün binlerce bebek ölümüne neden olduğuna inanılıyor. Gerçeğin ortaya çıkmasından sonra Bayan Winslow'un tarifine başka bir isim verildi: "Bebek Katili"
THE BABY KİLLER'DAKİ ÖLÜMCÜL İÇERİKLER
"Bayan Winslow'un Yatıştırıcı Şurubu"nun indirimde olduğu günlerde, reçetesiz satılan ilaç üreticilerinin karışımlarının içeriğini ambalajlarının üzerine yazdırmasını öngören bir yasa yoktu. Aslında, içeriklerinin gizliliği, birçok tüketici tarafından bir ürünün özel özelliklerinin bir göstergesi olarak kabul edildi ve bu, onun rakipleri üzerinde bir avantaja sahip olduğunu düşündürdü.
Peki Bayan Winslow, küçük çocukları ve bebekleri sakinleştirmede bu kadar etkili olduğu kanıtlanan gizli şurup tarifine ne kattı? İçeriğinde alkol ve afyonun bir kombinasyonu özellikle morfin ve diğer birkaç kimyasal yer aldı. Bu bileşenler bugün bize ne kadar şok edici görünse de gerçek şu ki, o zamanlar bu tür birçok ilaç vardı ve genel olarak halk, afyonun uzun vadeli sağlık risklerinden veya bağımlılık yapıcı özelliklerinden habersizdi. Bununla birlikte, "Bayan Winslow's Soothing Syrup" içindeki reçete dozlarındaki morfin seviyeleri, ürünü bebekler ve küçük çocuklar için piyasadaki en ölümcül ürünlerden biri haline getirdi.
AMBALAJDAKİ DEĞİŞİKLİKLER, TARİFTE DEĞİŞİKLİKLER ANLAMINA GELİYORDU
1905'te Collier's, o zamana kadar ülke çapında bir afyon salgını yaratmış olan patentli ilaçların şeffaf olmayan dünyasına giren "BÜYÜK AMERİKAN DOLANDIRICILIĞI" başlıklı bir ifşa yayınladı. Tıp uzmanlarının artan endişelerini yansıtan makale, Amerikan halkını bu tür ürünlerin sağlıklarına yol açtığı yaygın yıkıma ve neden oldukları milyonlarca potansiyel ölüme uyandıran bir bombaydı.
Teşhirin neden olduğu öfke, 1906 tarihli Saf Gıda ve İlaç Yasası'nın oluşturulmasına yol açtı; tıbbi standart. Yeni yasaya rağmen, "Bayan Wimslow'un Yatıştırıcı Şurubu"nun yapımcıları, tariften morfini tamamen kaldırarak ticarete devam edebildiler. Ancak bu noktada ölümcül hasar verilmiş ve "Annenin arkadaşı" olarak ilan edilen "Bebek Katili" ile ilgili korkunç gerçek ortaya çıkmıştı. 1930'lara gelindiğinde ürün, patentli ilaçların sıfır gözetimle yaygın olarak bulunabildiği bir zamanın kasvetli bir hatırasından başka bir şey değildi.
Bayan Winslow'un Yatıştırıcı Şurubu, ilk olarak 19. yüzyılda tanıtılan ve küçük çocukları sakinleştirmek, dişleri temizlemek, nefesi tazelemek ve kabızlığı gidermek için pazarlanan patentli bir ilaçtı. Ticari kartlar ve takvimler de dahil olmak üzere renkli reklamları, güzel yeni anneler tarafından kucaklanan mutlu, huzurlu bebekleri gösteriyordu.
Ebeveynlerin bilmediği, her şişede tehlikeli miktarda morfin ve alkol vardı. Patentli ilaçlar, reçetesiz satın alınabilen tedavilerdi. Ticari olarak ticari markalarla korunuyorlardı ve nadiren patentliydiler. Tüketiciler, çocuklarına verdikleri ilaçlar da dahil olmak üzere patentli ilaçların içeriğini bilmiyorlardı.
Bayan Winslow'un Yatıştırıcı Şurubunu tüketen bazı bebekler uykuya daldı ve bir daha uyanmadı. Morfin her yaştan insan için bağımlılık yaparken, küçük dozlarda bile çocuklar için ölümcül olabilir. Morfin, afyondan yapılan bağımlılık yapan bir ağrı kesicidir. Friedrich Sertürner adlı bir Alman bilim adamı, morfini ilk olarak 1805 yılında ham afyon özünden izole ederek keşfetti. On yıldan fazla bir süre sonra Merck, ilacı ticari olarak üreten ilk ilaç şirketi oldu. Diğer şirketler ve özel girişimciler, 1870 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak kullanılana kadar morfini patentli ilaçlarına dahil ettiler.
Halkın zehirlenmeler ve kontamine yiyecek ve ilaçlarla ilgili tepkisi, Kongre'nin 1906'da Saf Gıda ve İlaç Yasasını geçirmesine yol açtı. Yasa, afyon, kokain ve esrar da dahil olmak üzere belirli bileşenlerin ürün etiketlerinde listelenmesini gerektiriyordu. Kısa bir süre sonra Amerikan Tabipler Birliği, tehlikeli bileşen bileşimi ve bebek ölümleriyle bağlantısı nedeniyle Bayan Winslow'un Şurubunu kınadı. 1930'lara kadar tüketicilerin raflarında kaldı.