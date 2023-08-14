Tüyler ürperten suçlar nasıl meydana geldi? İşte 2023'ün en iyi gerçek suç belgeselleri!

Bu, hikayeyi suçu ve suçluları yüceltmeyecek şekilde anlatmak da dahil olmak üzere çeşitli anlamlara gelebilir. Aynı zamanda kurbanlara ekstra ilgi gösterilmesi anlamına da gelebilir ve bu, tarihsel olarak çok fazla yapılmayan bir şeydir. Bu aynı zamanda anlatılması gereken hikayeleri anlatmak anlamına da gelir ve genellikle izlemeyi çok rahatsız etse de aynı zamanda ona en çok ihtiyaç duyanlar için potansiyel olarak hayat değiştirici olabilir.

Bununla birlikte, 2023'ün en iyi, kaçırılmaması gereken gerçek suç belgeselleri nden bazılarından bahsedelim. Öncelikle bu yazı spoiler içermeyecektir. Grunge tarafından derlenen bu filmleri neden izlemeniz gerektiğinden ve değerli boş zamanınızı ayarlayarak geçirmek isteyip istemediğiniz konusunda bir seçim yapmak için yeterli bilgi almanız adına faydalı olabilir.

3 Şurada Paylaş!









ÖLDÜREN İLÇE (HULU)

California'nın kalbinin derinlerindeki Bakersfield'da işler her zaman göründüğü gibi değildir. Ölümcül bir otel saldırısı, Ramirez ailesinin kasabaları hakkında bildikleri her şeyi sorgulamsına neden olur. Sevdiklerine gerçekte ne olduğunu öğrenemek için çaresiz kalan ikili, çok geçemeden yaşadıkları trajedide yalnız olmadıklarını öğrenir ve gerçekleri ortaya çıkarmak için savaşır.

Seri katiller, mücevher hırsızları ve dolandırıcılarla ilgili gerçek suç belgeselleri bir nevi norm haline geldi. Peki, mercek tam da hizmet etmesi ve koruması gereken insanlara çevrildiğinde ne olur? Hulu'nun Bakersfield Polis Departmanına oldukça rahatsız edici bir ışık tutan "Killing County" ve ailelerin cevap talep etmesine neden olan yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarına olan şey budur.

Colin Kaepernick'in yapımcılığını üstlendiği ve Andre Holland'ın anlatıcılığını üstlendiği dizi, kolluk kuvvetleri tarafından öldürülen birkaç kişinin hikayesine odaklanıyor. Bunlar arasında, bir otelin otoparkında vurularak öldürüldüğünde polis muhbiri olarak hareket eden Jorge Ramirez Jr. ve polis tarafından kenara çekildikten sonra vurularak öldürülen ve daha sonra suçlanan James De La Rosa da bulunuyor. Francisco Serna'nın hikayesi de anlatılıyor: Ona demans teşhisi konmuştu ve polis memurlarının, iddiaya göre tartıştığı komşusunun yaptığı bir aramaya cevap vermesi üzerine vurularak öldürüldü.

Belgeselin yayınlanmasının ardından, Bakersfield Now'a, Bakersfield Polis raporlarda yanlışlıklar olduğunu ve suiistimale karışan herkesin "sorumlu tutulduğunu" iddia eden resmi bir açıklama yaptı. Bu arada Ramirez'in ailesi, KGET News ile konuştu ve belgeseli, kolluk kuvvetlerini sorumlu tutmanın ve sevgili kardeşlerinin dinlenip iyileşebilmeleri için gerçeği ortaya çıkarmanın bir yolu olarak nitelendirdi.