hercai nerede çekiliyor

Birbirine aşık iki kişinin arasına giren intikam ateşinin nasıl her şeyi mahvettiğini anlatan Hercai her cuma akşamı ATV ekranlarında seyircilerle buluşmaya devam ediyor. Reytinglerde üst sıraları rakiplerine kaptırmayan Hercai başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin yer alıyor.

Mardin’in Midyat ilçesinde çekimleri devam eden Hercai dizisi sadece senaryosu ve oyuncuları ile değil Midyat’ın tarihi ve kültürel dokusu ile izleyiciyi büyülemeye geliyor. Özellikle Aslanbey ve Şadoğlu ailelerinin ikamet ettikleri büyük konaklar izleyicinin en çok dikkatini çekeceği yapılardan olacak.

HERCAİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hercai dizisi Mardin Midyat’a yolu düşenlerin yakından tanıyacağı Mardin Midyat Sıla Konağında çekiliyor. Bir çok kişi bu dev yapıyı Midyat Konuk Evi müzesi olarak da bilmekte. Aslında Sıla Konuk Evi ismi de Türkiye’nin gelmiş geçmiş en önemli dizilerinden biri olan Sıla dizisinin de bu konakta çekilmesinden geliyor. Konak, mimari yapısı ile büyüleyici bir görünüme sahip. Özellikle taş işçiliğinin güzelliği etkileyici.

Görkemli yapısıyla Midyat Konukevi eskiden bir Süryani aileye ait iken konak sahibi vefat edince devlete bağışlanmış ve şuanda kültürel gezilere açık bir açık hava müzesi olarak turistlerin ilgi odağı. Hercai dizisinin de Midyat Konukevinde çekilmesinden sonra daha da meşhur bir gezi noktası olacak gibi. Taş binaların oluşturduğu, dar ve eski sokaklar Hercai dizisinde hatırlayacağımız en önemli mekanlar olacak



Mardin’in Midyat ilçesinde çekimleri devam eden Hercai dizisi sadece senaryosu ve oyuncuları ile değil Midyat’ın tarihi ve kültürel dokusu ile izleyiciyi büyülemeye geliyor. Özellikle Aslanbey ve Şadoğlu ailelerinin ikamet ettikleri büyük konaklar izleyicinin en çok dikkatini çekeceği yapılardan olacak.

Hercai dizisinin yayınlanması ile Midyat ve Mardin esnafı turist sayısının bir anda 2 3 katına çıkmasını bekliyor bu beklentilerinde de haklılar; çünkü Midyat daha bir çok kaşif için keşfedilmemiş bir kültürel cennet gibi.