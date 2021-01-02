Görüntü yönetmenliğini Sam McCurdy'nin yaptığı, senaryosu Daniel Giat, Giulio Steve, Renny Harlin ve Sean Hood tarafından yazılan Herkül: Efsane Başlıyor filmi araştırılıyor. İlk gösterimini 2014 yılında yapan Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu ne? Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kim?

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİ KONUSU NE?

Herkül: Efsane Başlıyor filmi mitolojik kahraman Herkül'ün hayatının bir bölümünü konu almaktadır. Film, Herkül'ün uhrevi ve efsanelerle dolu dünyasını genç bir erkeğin gözünden anlatıyor ve kaderini değiştirmek için verdiği mücadeleyi hikayeye konu oluyor. Kraliçe Alcmene, halkını kral kocasının zulmünden koruyup, ülkesini barış içinde yaşatmayı hayal etmektedir. Alcmene'in Zeus'tan olan savaş tanrısı oğlu Herkül, gerçek kimliğini gizlemektedir. Herkül'ün gayrimeşruluğunu bilen kral kendi oğlu Iphicles'i ön plana çıkarmak için elinden geleni yapmaktadır.

Genç bir erkek olan Herkül, güzeller güzeli Hebe'ye aşık olur. Ancak, kral güzel prensesin oğlu Iphicles'le evlenmesi gerektiğini ortaya atar. Herkül buna izin vermemekte kararlıdır ve Hebe'yi kaçırıp mutlu bir hayat hayalleri kurarken, planı kralın askerlerinin onu yakalayıp, ölmesi için savaşa yollanmasıyla son bulur. Bir şekilde kaçmayı başaran Herkül, savaşçı diğer dostlarıyla ittifak kurar ve krallığı ve sevdiği kadını kurtarıp Yunan Tanrılarının arasına adını yazdırmak için geri döner.

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR OYUNCULARI KİM?

Kellan Lutz - Herkül

Gaia Weiss - Hebe

Scott Adkins - Amfitriyon

Roxanne McKee - Alkmene

Liam Garrigan - İfiklis

Liam McIntyre - Sotiris

Rade Šerbedžija - Chiron

Johnathon Schaech - Tarak

Luke Newberry - Agamemnon

Jukka Hilden - Creon

Kenneth Cranham - Lucius

Mariah Gale - Kakia

Sarai Givaty - Saphirra

Richard Reid - Okçu

Spencer Wilding - Humbaba

Bashar Rahal - Tabur komutanı