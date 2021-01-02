Görüntü yönetmenliğini Sam McCurdy'nin yaptığı, senaryosu Daniel Giat, Giulio Steve, Renny Harlin ve Sean Hood tarafından yazılan Herkül: Efsane Başlıyor filmi araştırılıyor. İlk gösterimini 2014 yılında yapan Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu ne? Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kim?
HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİ KONUSU NE?
Herkül: Efsane Başlıyor filmi mitolojik kahraman Herkül'ün hayatının bir bölümünü konu almaktadır. Film, Herkül'ün uhrevi ve efsanelerle dolu dünyasını genç bir erkeğin gözünden anlatıyor ve kaderini değiştirmek için verdiği mücadeleyi hikayeye konu oluyor. Kraliçe Alcmene, halkını kral kocasının zulmünden koruyup, ülkesini barış içinde yaşatmayı hayal etmektedir. Alcmene'in Zeus'tan olan savaş tanrısı oğlu Herkül, gerçek kimliğini gizlemektedir. Herkül'ün gayrimeşruluğunu bilen kral kendi oğlu Iphicles'i ön plana çıkarmak için elinden geleni yapmaktadır.
Genç bir erkek olan Herkül, güzeller güzeli Hebe'ye aşık olur. Ancak, kral güzel prensesin oğlu Iphicles'le evlenmesi gerektiğini ortaya atar. Herkül buna izin vermemekte kararlıdır ve Hebe'yi kaçırıp mutlu bir hayat hayalleri kurarken, planı kralın askerlerinin onu yakalayıp, ölmesi için savaşa yollanmasıyla son bulur. Bir şekilde kaçmayı başaran Herkül, savaşçı diğer dostlarıyla ittifak kurar ve krallığı ve sevdiği kadını kurtarıp Yunan Tanrılarının arasına adını yazdırmak için geri döner.
HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR OYUNCULARI KİM?
Kellan Lutz - Herkül
Gaia Weiss - Hebe
Scott Adkins - Amfitriyon
Roxanne McKee - Alkmene
Liam Garrigan - İfiklis
Liam McIntyre - Sotiris
Rade Šerbedžija - Chiron
Johnathon Schaech - Tarak
Luke Newberry - Agamemnon
Jukka Hilden - Creon
Kenneth Cranham - Lucius
Mariah Gale - Kakia
Sarai Givaty - Saphirra
Richard Reid - Okçu
Spencer Wilding - Humbaba
Bashar Rahal - Tabur komutanı
YORUMLAR