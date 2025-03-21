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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hesabı mahşere kaldı 11 aylık Pera Palabıyık kim vurduya gitti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!

        Aydın'ın Söke ilçesinde, düğün yapılan bölgede, evin balkonunda oynarken başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebeğin ölümüne ilişkin yargılanan 9 sanıktan 8'i beraat etti, 1 sanığa ise delilleri yok etmek suçundan 6 ay hapis cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 08:10 Güncelleme: 21.03.2025 - 08:10
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        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
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        Aydın'da yürek yakan olay, Söke ilçesindeki Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde, 1 Temmuz 2024'te evin balkonunda annesiyle oynayan Pera Palabıyık'ın (1) başına yorgun mermi isabet etmişti.

        MAHALLEDE DÜĞÜN YAPILIYORDU

        AA'daki habere göre ağır yaralanan ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan bebek müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pera bebeğin başına yorgun mermi isabet ettiği sırada mahallede düğün yapılan alanda incelemelerde bulunmuştu.

        KARAR DURUŞMASI YAPILDI

        İncelemede, çok sayıda boş mermi kovanı bulunduğu belirtilmişti. Pera bebeğin ölümüne ilişkin Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat istedi.

        "ÜZÜCÜ VE KÖTÜ BİR DURUM"

        Dosya kapsamında tutuklu bulunan E.B, "Ne yazık ki üzücü ve kötü bir durum. Nereden ve kimden geldiği belli olmayan bir mermi yüzünden 10 aydır ağır ithamlarla yargılanıyoruz. Bu benim yapmadığım bir suç. Benim kendimle ilgili bir şüphem yok. Şüphem olsa silahı teslim etmezdim" dedi.

        MAHKEME HÜKMÜNÜ VERDİ

        Avukatların savunmasının ardından mahkeme, "Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme", "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçlamasıyla haklarında dava açılan sanıklar hakkında hüküm verdi.

        Tutuklu sanık E.B. ile tutuksuz sanıklar M.G, M.B, Ö.Ç, S.S, C.G, M.G ve S.B'nin beraatına hükmeden mahkeme, düğün sahibi D.G'ye ise "Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanık E.B. tahliye edildi.

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        #Pera Palabıyık
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