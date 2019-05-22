'Hakkım olmayan hiçbir şeyi istemem'

İlginç olay, Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Aydın Efeler’de mimarlık yapan 27 yaşındaki Cemre Şahin Kazıcı, bir katılım bankasında bulunan yaklaşık yarım kiloya yakın altını başka bir bankadaki altın hesabına havale ettirdi. Olaydan 2 gün sonra yeni açtırdığı altın hesabını kontrol eden Cemre Şahin Kazıcı, hesabındaki altın miktarının bir kiloya yakın fazla olduğunu görünce hesap hareketlerini kontrol etti. Genç kadın yaptığı kontrolde farklı bir bankada yeni açtırdığı altın hesabına daha önceki bankadaki hesabından günlük yaklaşık yarım kiloya yakın altın yatırıldığını gördü.



“BANKA GÖREVLİLERİ HERHANGİ BİR YANLIŞLIK YOK DEDİ"

Bunun üzerine altının gönderildiği bankadaki yetkililere arayan Cemre Şahin Kazıcı, görevlilere hesabına fazla altın yatırıldığını belirtip yanlışlığın düzeltilmesini istedi. Ancak Banka görevlileri bizim işlemlerde herhangi bir yanlışlık yok deyip görüşmeyi sonlandırdı. Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen genç kadın, bu defa altın hesabının bulunduğu bankaya gidip dilekçe vererek son iki günde hesabına yatırılan ve kendisine ait olmadığını belirttiği yaklaşık bir kilo altının gönderen bankaya iade edilmesini istedi.



“HAKKIM OLMAYAN HİÇBİR ŞEYİ İSTEMEM"



Yaşadığı ilginç durumu İHA’ya anlatan ve kirada oturan 27 yaşındaki Mimar Cemre Şahin Kazıcı, başına gelen olayı yaptıklarını duyan pek çok kişinin şaşırdığını belirterek vicdanen olması gereken ne ise onu yaptığını söyledi. Olayı duyanların şaka ile karışlık kendisine “Sen ne yaptın!” diyenlerin olduğunu belirten Cemre Şahin Kazıcı, “Tasarruf için bir bankada altın hesabım vardı. Buradaki altınımı geçtiğimiz gün bir başka bankadaki altın hesabıma EFT yaptırdım. Ancak banka görevlisi bu uygulamayı günlük talimat şeklinde yapmış. Yani ilk gün kendime ait olan para gelmiş. Ondan sonraki günlerde her gün bu kadar altın benim yeni hesaba eski hesabımın bulunduğu bankadan yatırılmaya başlamış. İşin garip tarafı altını EFT yapan hesap sahibi de kayıtlarda kendim gözüküyorum. Hemen eski hesabımın olduğu bankayı aradım. Benim söylediklerimi dikkate bile almadılar. ‘Bir yanlışlık yok’ deyip kapattılar. Ondan sonra altının yatırıldığı bankaya dilekçe verip yatan altınları diğer bankaya geri gönderttim. Banka yetkililerine de dekontları WhatsAPP aracılığı ile gönderdim. Hakkım olmayan yaklaşık bir kilo altından kurtuldum” dedi.



İlginç olay Aydın’da duyan herkesi şaşırtırken, yaklaşık 200 bin lira tutarındaki altını iade etmek için uzun uğraşlar veren Cemre Şahin Kazıcı, banka yetkililerinin bu duyarlılığına bir teşekkür bile etmemesine şaşırdığını söyledi.



