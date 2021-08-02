Hesaba itiraz etti, sonrası korkunç! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte bir pavyona giden Nuh Koç, çıkan hesap kavgasında silahla göğsünden vurularak öldürüldü.

Korkunç olay, önceki gün saat 07.00 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nuh Koç, gece saatlerinde arkadaşlarıyla beraber semtteki bir pavyona geldi. Genç burada sabaha kadar arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp eğlendi. Çalışanlar, gençler istemediği halde hesabı getirdi.

Gençlerin hesabı istemediklerini söylemeleri üzerine tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gençler mekândan kalkmak için bu kez hesabı istedi. Ancak hesap yüklü gelince yeniden tartışma başladı. Hesabı ödeyen gençler ardından mekanın yazıhanesine çıkarak hesaba itiraz etti.

ÖLDÜRESİYE DARBEDİLEN GENÇ, GÖĞSÜNDEN VURULDU

Burada çıkan kavgada önce öldüresiye darp edilen Nuh Koç, sonra silahla göğsünden ve kasığından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı genç, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlayan polis ekipleri, çok sayıda şahsı gözaltına aldı. Gencin cenazesi ise, dün Ayazağa’da toprağa verildi.