'ASLAN', 'YUSUF SOYKAN’A DÖNÜŞTÜ



Annesinin yaptığı baskılara dayanamayan 'Ceylan', 'Ati’nin daha önce kendisine verdiği zararlı maddeyi kullanarak baygınlık geçirdi. Bütün ailesini korkutan 'Ceylan', 'Aslan’a hapları kimden aldığını itiraf etmek zorunda kaldı. Bu olay 'Aslan' için artık son damla oldu.



Babasına dönüşmemek için çaba harcayan 'Aslan’ın gözünü kan bürüdü, 'Ati’yi tıpkı 'Yusuf Soykan’ın yaptığı gibi çıplak ellerle öldürdü. Olmak istemediği birine dönüşen 'Aslan', büyük bir yıkım yaşarken, yıllardır okuyamadığı babasının mektubunu da açtı.



Mektupta yazanlar 'Aslan’a asıl büyük yıkımı yaşattı. Babası, 'Aslan’a “Benim gibi olma” demişti ancak 'Aslan' için artık her şey çok geçti.



İşte nefeslerin tutulduğu o final sahnesi;



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'Aile', yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.