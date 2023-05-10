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Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı 'Aile' izleyicileri ekran başına kilitledi

Salı akşamları SHOW TV’de yayınlanan Ay Yapım’ın dizisi ‘Aile’, dün akşam ekrana gelen 10. bölümüyle bu hafta da AB ve ABC1 20+ kategorilerinde en çok izlenen dizi oldu. 'Soykanlar' ve 'İlyas Koruzade’nin merakla beklenen yüzleşmesi ve ardından gelen heyecan dolu gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi

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  • Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı 'Aile' izleyicileri ekran başına kilitledi

    SHOW TV’de yayınlanan ve haftalardır zirvedeki yerini koruyan 'Aile’nin dün akşam yayınlanan 10. bölümü AB’de 7.71 izlenme oranı (rating) 19.75 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 7.60 izlenme oranı (rating) 17.82 izlenme payı (share) elde ederek gecenin birincisi oldu. Dizi, Total’de ise 4.62 izlenme oranı, (rating) 11.82 izlenme payı (share) ile adını üst sıralara yazdırdı.
  • Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı 'Aile' izleyicileri ekran başına kilitledi

    Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
  • Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı 'Aile' izleyicileri ekran başına kilitledi

    'İLYAS KORUZADE’NİN GELİŞİ 'SOYKAN' AİLESİNİ KARIŞTIRDI

    'İlyas Koruzade’nin çiftliğe gelmesi 'Soykan' ailesini karıştırdı. 'İlyas', oğlunun başına bir şey geldiğinden ve sorumluların 'Soykanlar' olduğundan şüphelendi. 'İlyas’ın annesinin evine yemeğe çağrılan 'Aslan', benzer davet alan insanların hayata veda ettiklerini bildiği için gergin anlar yaşadı ancak 'İlyas’ın amacı sadece 'Aslan’ı sorgulamak ve ona gözdağı vermekti.
  • Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı 'Aile' izleyicileri ekran başına kilitledi

    'İlyas' ile konuşmaları sırasında 'Asla'n, 'İlyas’ı şüpheye düşürerek İstanbul’a çağıranın 'Ati' olduğunu öğrendi. 'Hülya’nın baskılarına dayanamayan 'İbo', avukatın karısını öldüremediğini itiraf etti. 'Ati’nin giderek sınırı aşması 'Aslan’ı çileden çıkardı. Böylelikle 'Aslan', 'Serhat’ın cinayetini 'Ati’nin üstüne atmaya karar verdi. Yaptığı plan işe yaradı, 'Ati', 'İlyas’ın açık hedefi haline geldi. Ancak 'İlyas’ın diğer taraftan 'Serhat’ın İzmir’de görüştüğü kadınları araştırması işleri karıştırdı.
  • Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı 'Aile' izleyicileri ekran başına kilitledi

    'İlyas, 'Serhat’ın 'Yağmur’la görüştüğünü de öğrendi. 'Hülya' ise 'İbo’nun yapamadığı işi tamamladı ve avukatın karısını öldürttü. O anların videosunu 'Devin’e izleten Hülya, bir kez daha 'Soykan' olmanın ağır bedelini gösterdi.

    'İlyas', 'Aslan’ı yemeğe çağırıyor;

    İzlemek için tıklayınız
  • Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı 'Aile' izleyicileri ekran başına kilitledi

    'ASLAN', 'YUSUF SOYKAN’A DÖNÜŞTÜ

    Annesinin yaptığı baskılara dayanamayan 'Ceylan', 'Ati’nin daha önce kendisine verdiği zararlı maddeyi kullanarak baygınlık geçirdi. Bütün ailesini korkutan 'Ceylan', 'Aslan’a hapları kimden aldığını itiraf etmek zorunda kaldı. Bu olay 'Aslan' için artık son damla oldu.

    Babasına dönüşmemek için çaba harcayan 'Aslan’ın gözünü kan bürüdü, 'Ati’yi tıpkı 'Yusuf Soykan’ın yaptığı gibi çıplak ellerle öldürdü. Olmak istemediği birine dönüşen 'Aslan', büyük bir yıkım yaşarken, yıllardır okuyamadığı babasının mektubunu da açtı.

    Mektupta yazanlar 'Aslan’a asıl büyük yıkımı yaşattı. Babası, 'Aslan’a “Benim gibi olma” demişti ancak 'Aslan' için artık her şey çok geçti.

    İşte nefeslerin tutulduğu o final sahnesi;

    İzlemek için tıklayınız

    'Aile', yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

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