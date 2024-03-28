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        Haberler Müzik Hiç duyulmamış şarkıları ile Müslüm Gürses albümüm geliyor

        Hiç duyulmamış şarkıları ile Müslüm Gürses albümüm geliyor

        Türkiye müzik tarihinin efsanesi, hayata veda edişinin 11'inci yılında yepyeni şarkıları ve kendi sesiyle yeniden hayranlarıyla buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 10:23 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:50
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        Müslüm Gürses albümüm geliyor
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        Müslüm Gürses'in daha önce seslendirip hiçbir yerde paylaşmadığı Elenor Müzik arşivinde özenle saklanan şarkılar 'Tozlu Raflar' isimli albümde bir araya geliyor ve usta sanatçının eşsiz yorumu yeniden hayranlarıyla buluşuyor. 6 farklı şarkıdan oluşan 'Tozlu Raflar' albümü yakında tüm müzik platformlarında yerini alacak.

        18 Nisan Perşembe gecesi tüm müzik platformlarında dinleyiciyle bulaşacak olan sıfır kilometre şarkıların isimleri de önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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