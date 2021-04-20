Marcelo Bielsa: Futbolu ayakta tutan şey zayıfın güçlenme umududur, en güçlünün daha da güçlenmesi değil. Süper Lig'e şaşırmıyorum çünkü dünyada güçlü olanın daha zengin olması ve geri kalanının daha fakir olması gibi bir düşünce var.