Hıdırellez gelenekleri nelerdir? Hıdırellez'de neler yapılır?

Ateşlerin üzerinden atlandığı, dileklerin tutulup gül ağacına gömüldüğü Hıdırellez, her yıl olduğu gibi bu yıl da sevinçle kutlanacak. Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen Hıdırellez bu yıl 5' Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanacak. Peki Hıdırellez gelenekleri nelerdir? Hıdırellez'de neler yapılır? İşte günümüzde devam eden Hıdırellez gelenekleri ve inanışları...