Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hikmet Eraslan, bir ilke imza atacak - Magazin haberleri

        Hikmet Eraslan, bir ilke imza atacak

        'Mr. Dosso Dossi' adıyla DJ setinin başına geçerek Türkiye'nin pek çok yerinde açık hava konserleri düzenleyen Hikmet Eraslan, bu kez İstanbul'da bir büyük etkinliğe imza atacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir ilke imza atacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        RAMS ve Dosso Dossi Holding iş birliğiyle 18 Mayıs’ta Yenikapı’da Türkiye’nin en büyük sahnesi kurulacak. İstanbul için hazırlıkların tamamlandığını belirten Hikmet Eraslan; "İstanbul konserimizi kamudan hiçbir ücret talebimiz olmaksızın gerçekleştireceğiz. Sosyal sorumluluk projesi olarak yapacağımız bu büyük etkinliğe izin veren valiliğimize ve belediyemize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

        'RAMS Müzik Festivali By Mr Dosso Dossi' adı altında 18 Mayıs’ta Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek konser için Türkiye’nin en büyük sahnesi kurulacak. 100 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 1.500 metrekare led ekranın kullanılacağı dev sahnede ise birbirinden ünlü isimler sahne alacak. Halka açık ücretsiz olarak düzenlenecek konserde Sefo, Murda, Zara, Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Ayaz Erdoğan ve Mustafa Baran sahne alacak. Yaklaşık 4 saat sürmesi hedeflenen müzik şöleninde lazer ve ışık gösterileri eşliğinde unutulmaz bir şova imza atılacak. Sürpriz isimlerin de sahne alacağı gecenin finalinde ise Mr. Dosso Dossi’nin DJ performansı eğlenceyi zirveye taşıyacak.

        REKLAM

        EN BÜYÜK AÇIK HAVA KONSERİ

        Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan; Türkiye’de şimdiye kadar yapılmış en büyük açık hava eğlenceleri arasında yerini alacak konsere tüm Türkiye’yi davet etti. Yaklaşık 500 kişilik bir ekibin aylardır hazırlıkları sürdürdüğünü belirten Hikmet Eraslan; “Türkiye’nin en büyük sahnesinde en büyük açık hava konserini düzenleyeceğiz” dedi.

        RAMS iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinliğin sosyal sorumluluk kapsamında ücretsiz olarak izlenebileceğini belirten Hikmet Eraslan, sözlerine şunları ekledi; "Daha önce ülkemizin pek çok noktasında gerçekleştirdiğimiz açık hava konserlerimizi bu kez RAMS ile çok daha ileri boyuta taşıyoruz. Tüm Türkiye’yi 18 Mayıs’ta İstanbul’a davet ediyoruz. Büyük hayran kitleleri bulunan pek çok ünlü sanatçı ile halkımızın karşısında olacağız. Türkiye’nin en büyük sahnesi altında yüzbinleri buluşturacağız. Uzunca süre hafızalardan silinmeyecek bir müzik etkinliğine imza atacağız."

        “SANATI VE MÜZİĞİ ULAŞILIR KILMAK İSTİYORUZ”

        “SANATI VE MÜZİĞİ ULAŞILIR KILMAK İSTİYORUZ”

        Daha önce Doğubayazıt, Şırnak ve Harran’da düzenlediği konserlerle Türkiye’nin gündemine oturan Hikmet Eraslan, sanatı ve müziği ulaşılır kılmak istediklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı; "Amacım, müziğin büyülü dünyasında halkımızı eğlendirmek. Ülkemizin her yerinde bu etkinliklerin yapılabileceğini göstererek farklı organizasyonların bu bölgelere gelmesinin önünü açmak istiyorum. En popüler sanatçıları ve en büyük sahne şovlarını halkımızla buluşturmak benim için büyük bir mutluluk ve sosyal sorumluluk projesidir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hikmet Eraslan
        #Dosso Dossi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!