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Hilmi Topaloğlu açıklaması

'Prestij Meselesi'nin yapımcısı Boyut Film, Hilmi Topaloğlu'nun oğlu Volkan Topaloğlu'nun babasının itibarı zedelendiği için Mahsun Kırmızıgül'e açtığı dava hakkında açıklamada bulundu

Hilmi Topaloğlu açıklaması
HABERTURK.COM

Hilmi Topaloğlu’nun büyük oğlu Volkan Topaloğlu, Mahsun Kırmızıgül'e 'Prestij Meselesi' adlı sinema filmiyle babasının itibarına zarar verdiği iddiasıyla dava açmıştı. Topaloğlu, açtığı davada filmin gösteriminin engellenmesini talep etmişti.

'Prestij Meselesi'nde Hilmi Topaloğlu'nu Engin Hepileri canlandırdı
'Prestij Meselesi'nde Hilmi Topaloğlu'nu Engin Hepileri canlandırdı

Filmin yapımcısı Boyut Film, Volkan Topaloğlu'nun söz konusu iddiası ve açılan davayla ilgili şu açıklamayı yaptı: Yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün uzun yıllardır çekmeyi arzu ettiği, bir otobiyografi, bir umut hikayesi olarak Prestij Meselesi' tüm sinema severlerin son yıllarda büyük heyecan ve merakla beklediği bir filmdir.
Hal böyleyken, merhum Hilmi Topaloğlu'nun büyük oğlu Volkan Topal tarafından, 'Prestij Meselesi ' ” filminin, merhum Hilmi Topaloğlu'nun kişilik haklarına saldırı teşkil eden sahneleri olduğu iddiası ile gösteriminin durdurulması, engellenmesi için İstanbul Fikri Haklar Hukuk Mahkemesinden tedbir talep edilmiştir.

Mahsun Kırmızıgül, bugüne kadar onlarca sinema filmine yönetmenlik yapmış, filmleri milyonlarca gişeye sahip bir yönetmen olarak, kendisinin müzik hayatında çok önemli bir yere sahip olan, “Abi “ diye hitap ettiği, onlarca ses sanatçısını keşfeden bir deha olan Hilmi Topaloğlu ile beraber geçtikleri o sihirli ve umut dolu yolun filmini de çekecekti. Ve çekti de……

'Prestij Meselesi', sadece Mahsun Kırmızıgül’ün değil, onunla beraber Haluk Levent ve Özcan Deniz'in de bin bir zorlukla ama umutlarını yitirmeden müzik dünyasında var oluş çabalarının, Hilmi Topaloğlu'nun sihirli dokunuşu ile milyonların sevdiği sanatçılar haline gelmelerinin hikâyesidir. Ve müzik piyasasının altın çağının yaşandığı Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nı 1990'lı yılların başlarında resmeden, o dönem yüzlerce hit olmuş şarkının ve efsane olmuş ses sanatçısının izleyiciye hatırlatıldığı, birbirinden değerli sinema sanatçılarının rol icra ettiği, yüzlerce sinema emekçisinin aylar süren emeği ile çekilmiş bir sinema filmidir.

Filme Merhum Hilmi Topaloğlu’nun eşi, iki oğlu ve ağabeyi Mustafa Topaloğlu da büyük destek vermiş, Filmin ve Mahsun Kırmızıgül'ün yanında olarak Hilmi Topaloğlu'nun güzel anılarını yaşatmak için hep beraber çaba sarf etmişlerdir.

'Prestij Meselesi', yönetmenin otobiyografisi olup, Hilmi Topaloğlu'nun hayat hikâyesi değildir. Film Hilmi Topaloğlu'nun manevi hatırasını ve ailesinin manevi duygularını zedeleyecek herhangi bir unsur taşımadığı gibi, Hilmi Topaloğlu'nun kıymetli anısına ve ışığına bir vefa duruşudur.
1990’lı yıllarda kamuya mal olmuş bir müzik şahsiyetini, yeni nesillere tanıtmak, sevenlerinin ve de en başta yönetmen Mahsun Kırmızıgül ve ailesinin en büyük isteğidir.

Eminiz ki kendisi de hayatta olsaydı, Sanat özgürlüğünün en büyük savunucusu olur ve filme sonsuz destek verirdi.
Kısacası 'Prestij Meselesi', sinema filmi Merhum Hilmi Topaloğlu ve ailesinin kişilik haklarını zedelemeyen aksine onun umut, heyecan ve müzik dehasına selam duran, çok keyifle izlenecek bir sinema filmi olup, filme karşı Volkan Topaloğlu tarafından girişilen bu olumsuz tutum için üzüntü duymaktayız.

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