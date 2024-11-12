Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito: Öncülük için hazırız

        Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito: Öncülük için hazırız

        Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, Habertürk'e yaptığı açıklamada Türkiye ile Hindistan arasındaki sinema / dizi iş birliğinin daha da gelişmesi için öncülük etmeye hazır olduklarını dile getirdi

        Giriş: 12.11.2024 - 23:00 Güncelleme: 12.11.2024 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Öncülük için hazırız"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Uluslararası Ayurveda festivali olan Ayurfest 2024, bu yıl Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek. 16 - 17 Kasım'da Bodrum'da düzenlenecek olan festival, Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun himayesinde gerçekleştirilecek.

        * Ayurveda, binlerce yıllık köklü bir yaşam (sağlık) sistemi olarak insan bedenini, zihnini ve ruhunu dengede tutmayı hedeflerken, aynı zamanda doğayla uyumu esas alır.

        Bu yılki teması, 'Sürdürülebilirlik' olan Ayurfest 2024'te bütünsel sağlığı teşvik eden prensipler ve uygulamalar ele alınacak. Katılımcılar, batı tıbbı ile Ayurveda bilgeliği arasındaki köprüyü kuran derinlemesine tartışmalara katılma, çarpıcı sunumları dinleme ve etkileşimli atölye çalışmalarını tecrübe etme fırsatı bulacak. Katılımcılar, 5 bin yıldır bilinen sağlıklı ve dengede yaşamın sırrını paylaşacaklar.

        Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito

        Ayurfest 2024'te Hint ve Türk uzmanlarla, doğunun bilgeliğiyle Batı'nın bilimi arasındaki köprüyü kuran anlayışı, paneller, derinlemesine tartışmalar, sunumlar ve etkileşimli atölye çalışmaları düzenlenecek.

        Ayurfest 2024'e Hindistan Ayurveda Sağlık Bakanlığı Ayush ile NITI Aayog destekleriyle Dr. Shobhit Kumar, Dr. Abhijit Dutta, Dr. Rakesh Bishnoi ve Türkiye'nin önde gelen Ayurveda doktor ve profesyonelleri, Dr. Ender Saraç, Dr. Koshlendra Pratap, Dr. Buğra Öktem, Ebru Şinik, Nazım Tanrıkulu, Şerife Aksoy, Şaduman Karaca ve Ezgi Erkan katılacak.

        Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito ile sohbetimizde; "Türkiye - Hindistan arasındaki ilişkinin daha da gelişmesi için ortak birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Birbirimizden örnekler alabileceğimiz çok fazla konu var. Kültür, turizm, gastronomi, üniversiteler arası iş birlikleri, akıllı şehirler, alt ve üstyapı projeleri gibi her konuda ikili ilişkileri geliştirmek için çalışıyoruz. Ayurfest de bu projelerimizden biri. Ayurveda bizim yaşam sanatımız. Bu sanatın faydalarını Türk halkıyla paylaşmaktan ve Türk halkının da gösterdiği ilgiden mutluyuz” dedi.

        Dijital platformların yaygınlaşmasıyla birçok ülkede film izleme alışkanlığı, sinemalardan evlere geçiş yaparken Hindistan'da sinema salonlarına gitme oranı düşmedi.

        Mijito Vinito ile sohbetimiz sırasında bunun nedenini sordum.

        Hindistan'da da dijital platformlara yüksek ilgi olduğunu dile getiren Mijito Vinito, buna rağmen ülkesinde sinemaya gitme alışkanlığının değişmediğini dile getirdi. Vinito, bunun nedeninin, ülke kültüründe bir hayli etkin olduğunu belirttiği Bollywood filmlerinin küçük ekranda değil, büyük perdede izlenme arzusu olduğunu söyledi. Vinito, aynı zamanda ülkesinde sosyalleşme unsurlarından birinin sinema olmaya devam ettiğini, Hintlilerin arkadaş ve aileleriyle sinemaya gitmekten büyük keyif aldığının altını çizdi.

        Mijito Vinito; Türk sinemasıyla, dünyada en çok film üreten (2022: 2.886 film / 3.7 milyar dolar hasılat) sektör olan Bollywood arasında ilişkilerin geliştirilmesinin, Türk ve Hint yapımcılarının iş birliği yapmaları için öncülük yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi. Vinito; Türkiye'de gösterime giren Hint filmlerinin; Hindistan'da yayınlanan Türk dizilerinin gördüğü ilginin iki ülke yapımcılarının iş birliği adına önemli bir alt yapı oluşturduğunu işaret etti.

        Sohbet konularından biri de Türkiye ile Hindistan arasındaki turizm ilişkileri oldu. Mijito Vinito, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin tatmin edici düzeyde olsa da daha da geliştirmek için çalışmaların her zaman devam ettiğini belirtti.

        Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, Türkiye'de görev yapmaktan oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #hindistan
        #Mijito Vinito
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Trump'ın kabinesi belli oluyor
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        First Lady’ler arasında gerginlik
        First Lady’ler arasında gerginlik
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        Montella için Roma iddiası!
        Montella için Roma iddiası!
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu