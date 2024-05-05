Hint milyarderin 800 milyon liralık 4 gün 4 gece süren düğünü
Milyarder iş insanı Umar Kamani, sevgilisi Nada Adelle ile 4 gün 4 gece süren görkemli bir törenle evlendi. Güney Fransa'da yapılan ve 20 milyon sterline (811 milyon TL) mâl olan düğünde ünlü sanatçılar Mariah Carey ve Andrea Bocelli sahne aldı
Milyarder iş insanı Umar Kamani, model sevgilisi Nada Adelle ile Fransa'nın güneyinde görkemli bir düğünle evlendi. 36 yaşındaki Umar Kamani, 31 yaşındaki Nada Adelle'ye Ağustos 2021'de masalsı bir evlenme teklifi etmişti.
Hint asıllı İngiliz iş insanı Umar Kamani, 2012 yılında kurduğu moda markası Pretty Little Thing ile dünya çapında tanınan bir girişimci olarak biliniyor.
4 gün 4 gece süren lüks düğüne süper model Naomi Campbell, oyuncu Tessa Thompson, emekli futbolcu Rio Ferdinand, futbolcu Ryan Thomas, komedyen Russell Peters, şarkıcı Christina Milian gibi ünlü isimler katıldı.
Çiftin önceki gün Grand Allée'de gerçekleşen düğününde Mariah Carey ile Andrea Bocelli sahne aldı.
4 GÜN SÜRDÜ
Umar ve Nada çifti, perşembe günü konukları karşılamak için bir parti düzenlemesinin ardından cuma günkü ilk kutlamayı yaptı. İkili, cumartesi günü geleneksel Hint töreniyle evlendi. Pazar günü de yapılan barbeküyle 4 günlük eğlence sona erdi.
"PERİ MASALIYDI"
Yeni evli çift, Vogue'un Arabistan edisyonuna verdikleri özel röportajda, cuma günü mihraptaki ilk törenin hafta sonunun en özel anları arasında yer aldığını açıkladı. Gelin Adelle, "Bu her küçük kızın hayalini kurduğu bir şeydir, ama bunu böyle bir tarzda, böylesine güzel bir ortamda ve tabii ki hayallerimin erkeğiyle yapmak... Gerçekten bir peri masalıydı” dedi.
Damat Umar Kamani de “Ne diyebilirim? Nada'yı o elbiseyle gördüğümde sustum kaldım. En duygusal andı" şeklinde konuştu.
Çift, batı tarzı beyaz bir düğün ile Hint düğününü birleştirerek hayallerini gerçekleştirmek için bir organizasyon şirketiyle çalıştı.
İtalyan tenor Andrea Bocelli, Nada Adelle nikah için koridorda yürürken ona eşlik eden bir orkestrayla 'The Prayer' şarkısını seslendirerek romantik ambiyansa katkıda bulundu.
Açık havada romantik törenin ardından konuklar, müzik ikonu Mariah Carey'nin özel performansıyla eğlendi.