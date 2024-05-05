Hint milyarderin 800 milyon liralık 4 gün 4 gece süren düğünü

"PERİ MASALIYDI"

Yeni evli çift, Vogue'un Arabistan edisyonuna verdikleri özel röportajda, cuma günü mihraptaki ilk törenin hafta sonunun en özel anları arasında yer aldığını açıkladı. Gelin Adelle, "Bu her küçük kızın hayalini kurduğu bir şeydir, ama bunu böyle bir tarzda, böylesine güzel bir ortamda ve tabii ki hayallerimin erkeğiyle yapmak... Gerçekten bir peri masalıydı” dedi.

Damat Umar Kamani de “Ne diyebilirim? Nada'yı o elbiseyle gördüğümde sustum kaldım. En duygusal andı" şeklinde konuştu.