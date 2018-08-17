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Hira Su'nun 22 bin liralık cihazını çaldılar

İstanbul'da yaşayan 3 yaşındaki işitme engelli Hira Su, parkta tahterevallide oynarken kulağına takılı 22 bin liralık cihaz çalındı. Küçük kızın halası hırsızlara "Hira Su'nun annesi, babası ve iki ablası da işitme engelli. Cihazın üzerinde seri kodu var. İsteseniz de satamazsınız. Devlet ikinci bir cihazı sağlamıyor, Hira Su'yu ağlatmayın" çağrısı yaptı

17.08.2018 - 15:15 | Güncelleme:

Yaşıtlarının rahatlıkla izlediği çizgi filmleri O kulağına ameliyatla takılan 22 bin lira tutarındaki devlet destekli özel cihazla seyredebiliyordu. Hırsızlar, Hira Su'nun çevresiyle iletişimini sağlayan o cihazı küçük kız tahterevallinin üzerinde oynarken kulağından çaldılar. Çocuk parkında güvenlik kamerası olmadığı için tespit edilemeyen hırsızlara küçük kızın halası şu çağrıyı yapıyor: "Hira Su'nun annesi, babası ve iki ablası da işitme engelli. Cihazın üzerinde seri kodu var. İsteseniz de satamazsınız. Devlet ikinci bir cihazı sağlamıyor, Hira Su'yu ağlatmayın."


TAHTEREVALLİDE OYNARKEN CİHAZI ÇALINDI

Habertürk muhabiri Öznur Karslı'nın haberine göre işitme engelli olarak dünyaya gelen 3 yaşındaki Hira Su'nun bir kısmı ameliyatla kafasının içerisine yerleştirilen 22 bin lira tutarındaki işitme cihazı çalındı. Talihsiz olay 7 Ağustos Salı günü İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. Evlerinin tam karşısındaki Nene Hatun Parkı'na ablası İlayda Erdağı ile vakit geçirmeye çıkan küçük Hira Su tahterevalliye bindiği dakikalarda hırsızların hedefi oldu. Akşam saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayı parkta güvenlik kamerası olmadığı için ortaya çıkarılamazken, devlet tarafından sadece bir defalığına karşılanan 22 bin liralık mıknatıslı işitme cihazı Hira'nın dış kulağına takılı haldeyken çalındı.


REHABİLİTASYONU YARIDA KALDI

Hira Su şimdi sessizliğe mahkum oldu. Doktorlarının ve özel eğitim aldığı uzmanların önerisiyle ameliyatla kulağına özel işitme cihazı takılan 3 yaşındaki Hira Su'nun sosyalleşmeden kopmaması ve sağlıklı iletişim kurabilmesi için bu cihaza çok ihtiyacı var. Çünkü işaret diline başlaması için yaşı çok erken olan Hira Su, özel eğitim merkezinde rehabilitasyon görüyordu. Çevresiyle iletişim kurmasını sağlayan tek araç olan bu cihaz çalındığından beri de Hira hırçın ve agresif.

"PAHALI AMA SATAMAZLAR"

Erdağı ailesinin kızlarına ikinci bir cihazı alacak gücü yok. Hira Su'nun annesi, babası yüzde yüz, iki ablası da yüzde elli oranında işitme engelli. Hira Su'nun tedavisi için 3 yıl önce Kars'tan İstanbul'a yerleşen Erdağı ailesinin sesi olan hala Elif Kahramanoğlu hırsızlara şöyle sesleniyor: "Bu cihazı gidip cihaz merkezlerine satamazlar. Çünkü onun üzerinde Hira'ya ait olduğuna dair kod numarası var. Bu kod girildiğinde sistemde görünüyor. İşitme cihazını çalanlar pahalı bir cihaz olduğunu biliyorlar ama satamayacaklarını bilmiyorlar."


BAĞIŞ HESABINDA BÜROKRATİK ENGELE TAKILDI

Hala Elif Kahramanoğlu, Hira Su için açmak istedikleri bağış hesabıyla yeni bir işitme cihazı almak istediklerini söylüyor. Ancak bunun için de valilik onayı gerekiyor. Aile Hira Su için gereken bağış hesabı için bürokratik engele de takıldı: "Yardım hesabı için başvuru yaptık. Kaymakamlığa da gittik, İstanbul Valiliği'ne gittik ama hesap numarası için iki ay süre verdiler. Sağlık Bakanlığı'na yönlendirdiler. Bir sonuç alamadık, yardım etmek isteyenler oluyor ama resmi hesabımız olmadığı için bu yardımlara ulaşamıyoruz. Yeğenimin iki ay bekleme gibi bir lüksü yok. Aile Bakanlığın'dan ricam Hira'nın bir an önce banka hesap numarasının çıkmasını sağlasınlar."

  

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