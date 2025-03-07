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        Haberler Gündem İnanç Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

        Hırka-i Şerif ziyarete açıldı: Cami girişinde uzun kuyruk oluştu

        İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'in açılışı için düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Veysel Karani'nin 59. kuşak torunu Barış Samir katıldı. 1851 yılından beri Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'i ve Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren cami girişinde kuyruk oluşturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:14 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:32
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        İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan ve Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretlerine hediye edilen Hırka-i Şerif, Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açıldı.

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        Hırka-i Şerif'in açılışı için düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Veysel Karani'nin 59. kuşak torunu Barış Samir katıldı.

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        Kuran-ı Kerim ve dua okunmasıyla başlayan törenin ardından, Vali Davut Gül beraberindekilerle Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

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        1851 yılından beri Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'i ve Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren cami girişinde kuyruk oluşturdu.

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        Hırka-i Şerif'i ziyaret edenler duygusal anlar yaşadı.

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        Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında, Kadir Gecesi'nde ise 03.00'e kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretler, arife günü ikindi namazı sonrasında sona erecek.

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        Törende ayrıca Hırka-i Şerif'in 30 yıldır muhafaza edilmesinde görev yapan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden emekli olan Ergün Kılıç'a plaket takdim edildi.

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        30 yıldır koruma görevi yapan Ergün Kılıç, "30 yıl Hırka-i Şerif muhafız aileleriyle beraber hizmet etmeye çalıştık. Efendimizin misafirlerini ağırlamaya çalıştık. Ben Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nü temsilen geldim. 30 yılımızı kazasız belasız tamamladık çok şükür. Allah nice 30 yıl nasip etsin. Kamudaki görevlerimiz son buluyor ancak Hırka-i Şerif'ten emeklilik ölünce biter. Layık olmaya gayret ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu anlatılmaz yaşanır. Biz sadece efendimizin misafirlerinin kölesiyiz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi

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        Ziyarete gelen 81 yaşındaki Neziha Polat, "Her sene geliyorum. İçim dolu dolu heyecanlanıyorum. Buradan da Eyüpsultan'a gideceğim. Sizlerden de Allah razı olsun. İçerideyken Mekke'yi hissettim. Mübareğin ismini hissettim. Kendimi bir kez daha Mekke'ye gitmişim gibi gördüm. İnşallah bir kere daha giderim. Çok özledim" şeklinde konuştu.

        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #Hırka-i Şerif
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