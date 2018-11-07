Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz Mayıs ayında Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre; damat Ali Şener eşi Güneş Şener’le düğün öncesi dış mekan fotoğraf çekimi için Eski Baraj Kapaklarına geldi. Hırsız, ses çıkarmamak için elinde bulunan bujiyi tükürerek ıslattıktan sonra gelin aracının camına atarak kırdı. Şahıs içerisinde 2 bin lira değerinde cep telefonu olan gelinin çantasını alıp kayıplara karıştı.



Fotoğraf çekimi sonrası otomobillerine geri dönen gelin ve damat düğün araçlarının arka camının kırıldığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gelin ve damadın ifadesini alırken Olay Yeri İnceleme ekipleri parmak izi çalışması yaptıktan sonra araç içinde bulduğu 2 adet bujiyi, genotip örneği alınması için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderdi.



Buji üzerinden alınan sürüntü örneklerini adli tıp kurumunda alınan kan örnekleriyle karşılaştırın polis zanlının daha önceden hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Cem G. olduğunu tespit etti. Ekipler, işlediği bir hırsızlık suçundan dolayı ev hapsi cezası alana Cem G.’yi Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde bulunan evinden alarak emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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