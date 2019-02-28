Hırsızlar yakalandı ama...

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Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesi, Ahmet Yesefi Sokak'ta 11 Şubat'ta meydana gelen olayda bir büfe kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Büfenin kepenklerini zorlayarak açan şüphelilerin kasada bulunan para ile onlarca paket sigarayı çaldığı belirlendi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE POLİS BİLE ŞAŞIRDI
DHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlığın saniye saniye kaydedildiğini gördü. Ancak görüntüdeki bazı detaylar polisi bile şaşırttı. Hırsızlık anı görüntülerinde hırsızların soygun yapacakları büfenin önüne defalarca geldikleri görüldü. Her seferinde birinin gelmesi üzerine uzaklaşan şüphelilerin 7. kez geldiklerinde hırsızlık yapmaya başladıkları görüldü.
PARA VE SİGARALARI DÜŞÜRMÜŞLER
Şüphelilerin zorlayarak açtıkları kepengin altından içeri girdikten sonra kasada bulunan paraları bir poşete koydukları ayrıca çok sayıda sigara çaldıkları belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin bir taksinin yanlarına yaklaşmasıyla paniğe kapılarak koşarken ellerindeki para ve sigaraları düşürdüğü görüldü.
HIRSIZLARIN DÜŞÜRÜP BIRAKTIKLARINI VATANDAŞ ÇALMIŞ
Şüphelilerin 50 metre gittikten sonra geri döndükleri ve düşenleri toplamaya çalıştıkları ancak yine hepsini alamadan kaçtıkları belirlendi. Görüntülerde hırsızların kaçtıktan sonra olay yerine gelen vatandaşların da yerde kalan sigara ve paraların bir bölümünü alarak uzaklaştıkları görüldü.
HIRSIZLAR YAKALANDI
Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüpheliler Çetin D.(21) ile M.K.(17)'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden Çetin D.'nin daha önceden 3 kez, M.K.'nın ise 26 kez polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
POLİS YERE DÜŞENLERİ ÇALANLARI ARIYOR
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan polis hırsızların düşürdüğü sigara ve paranın bir bölümünü çalan kişileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
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