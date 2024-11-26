Hizbullah: Anlaşmada tuzağa izin vermeyeceğiz

Bu açıklama, Hizbullah’ın Netanyahu’nun geçmişteki politikalarına duyduğu güvensizliğin altını çizerken, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının sürdürülebilirliği konusundaki endişeleri artırıyor. Hizbullah yetkilisi, hükümetin anlaşmayı imzalamadan önce Netanyahu’nun kabul ettiği maddeleri dikkatle incelemesi gerektiğini de vurguladı.

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Öte yandan, Netanyahu, ateşkesin İsrail’in güvenliğini sağlama ve İran’ın bölgedeki etkisini sınırlandırma amacı taşıdığını ifade etti. Ancak Hizbullah’ın güvensizliği, taraflar arasındaki anlaşmanın uygulanabilirliği konusunda büyük bir soru işareti yaratıyor.