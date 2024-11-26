İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı
İsrail'in kuzeydeki tüm vatandaşları evlerine geri göndereceğini dile getiren İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan ile ateşkes için tam kabine taslağını getireceğini söyledi. Netanyahu, "Ateşkes anlaşması artık İran tehdidine odaklanacağımız anlamına geliyor" şeklinde konuştu. Netanyahu "Ortadoğu'nun çehresini değiştiriyoruz" dedi
İsrail Medyası: Kabine Lübnan ile ateşkes anlaşmasına vardı.
Kanal 12: Lübnan'da ateşkes onaylandı.
"ATEŞKES ANLAŞMASI GÜVENLİK KABİNESİNE SUNULACAK"
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in kuzeydeki tüm vatandaşları evlerine geri göndereceğini söyledi. Netanyahu, Gazze'deki kalan rehineleri geri göndermeye kararlı olduklarını söyledi. Netanyahu, "Hizbullah'ı onlarca yıl geriye götürdük" şeklinde konuştu. Netanyahu, "Hizbullah anlaşmayı bozarsa onlara saldıracağız" ifadesini kullandı. Netanyahu, Lübnan ile ateşkes için tam kabine taslağını getireceğini söyledi.
Netanyahu, "Ateşkes anlaşması artık İran tehdidine odaklanacağımız anlamına geliyor" şeklinde konuştu. Netanyahu "Ortadoğu'nun çehresini değiştiriyoruz" dedi.
BEYAZ SARAY, BIDEN'IN KONUŞMA YAPACAĞINI SÖYLEDİ
Beyaz Saray, Biden'ın Türkiye saati ile 14:30'da konuşma yapacağını söyledi.
Açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan ile ateşkes anlaşması ilan etmesinin hemen ardından geldi.
Daha sonra Şükran Günü tatilini geçirmek üzere Washington'dan ayrılarak Massachusetts eyaletinin Nantucket kentine gidecek.
"LÜBNAN'DA ATEŞKES ANLAŞMASI SAĞLAMANIN SON AŞAMASINDAYIZ"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanmasının son aşamasında olduklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İtalya'nın başkenti Roma'da katıldığı G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına Lübnan'da olası ateşkes sürecini değerlendirdi.
Blinken, "Lübnan'da ateşkes anlaşması sağlamanın son aşamasındayız. Henüz o noktaya gelmedik ama son aşamalarda olduğumuza inanıyorum." şeklinde konuştu.
Ateşkes sürecinde ABD ve Fransa'nın yoğun bir diplomatik çaba gösterdiğini anlatan Blinken, "Bu sonuca (ateşkese) çok yakında varacağımızı umuyorum. Bu ateşkes bölgede büyük bir fark yaratacaktır." değerlendirmesini yaptı.
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Roma'da bugün yaptığı açıklamada, İsrail saldırısı altındaki ülkesinde bu akşamdan itibaren ateşkesin başlamasını umduğunu söylemişti.
İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA- 3 BİN 768 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 946'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 768 kişi öldü, 15 bin 699 kişi yaralandı.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.