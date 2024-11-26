İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı

İsrail Medyası: Kabine Lübnan ile ateşkes anlaşmasına vardı.

Kanal 12: Lübnan'da ateşkes onaylandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in kuzeydeki tüm vatandaşları evlerine geri göndereceğini söyledi. Netanyahu, Gazze'deki kalan rehineleri geri göndermeye kararlı olduklarını söyledi. Netanyahu, "Hizbullah'ı onlarca yıl geriye götürdük" şeklinde konuştu. Netanyahu, "Hizbullah anlaşmayı bozarsa onlara saldıracağız" ifadesini kullandı. Netanyahu, Lübnan ile ateşkes için tam kabine taslağını getireceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanmasının son aşamasında olduklarını belirtti.

Daha sonra Şükran Günü tatilini geçirmek üzere Washington'dan ayrılarak Massachusetts eyaletinin Nantucket kentine gidecek.

Ateşkes sürecinde ABD ve Fransa'nın yoğun bir diplomatik çaba gösterdiğini anlatan Blinken, "Bu sonuca (ateşkese) çok yakında varacağımızı umuyorum. Bu ateşkes bölgede büyük bir fark yaratacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Blinken, "Lübnan'da ateşkes anlaşması sağlamanın son aşamasındayız. Henüz o noktaya gelmedik ama son aşamalarda olduğumuza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Roma'da bugün yaptığı açıklamada, İsrail saldırısı altındaki ülkesinde bu akşamdan itibaren ateşkesin başlamasını umduğunu söylemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 946'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 768 kişi öldü, 15 bin 699 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.